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У Києві оголений хлопець після трюків на будівельному крані звалився вниз: момент потрапив на відео

Автор
О. Волкова
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Автор
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У Києві оголений хлопець після трюків на будівельному крані звалився вниз: момент потрапив на відео Новина оновлена 25 серпня 2021, 13:45
З будівельного крана в Києві впала людина. Фото — відкриті джерела

У мережу потрапив запис, як в Києві молода людина висить на будівельному крані і зривається вниз з висоти

У Києві на вул. Польова 25 серпня сталася НП на будівництві. Невідомий хлопець в одних лише плавках заліз на високий будівельний кран, на якому деякий час розгойдувався. Але при спробі спуститися екстремал впав вниз з висоти.

Відео циркових трюків в столиці опублікували місцеві Телеграм-канали.

На записах видно, як молода людина висить і розгойдується на будівельній техніці. Через час киянин починає спускатися вниз і спочатку йому це вдається. Втім, на середині шляху хлопець зривається вниз.

Відомо, що герой відео вижив, проте подробиць про його стан і отримані травми немає. Відомо лише, що після інциденту його відвезла бригада швидкої допомоги, яка прибула на виклик очевидців.

Нагадаємо, в Одесі розповіли про чоловіка, якого кілька годин не могли зняти з баштового крана.

Також ми повідомляли, що в Туреччині пасажирський автобус зірвався з обриву, в результаті чого без жертв, на жаль, не обійшлося.

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