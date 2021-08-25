У Києві оголений хлопець після трюків на будівельному крані звалився вниз: момент потрапив на відео

У мережу потрапив запис, як в Києві молода людина висить на будівельному крані і зривається вниз з висоти

У Києві на вул. Польова 25 серпня сталася НП на будівництві. Невідомий хлопець в одних лише плавках заліз на високий будівельний кран, на якому деякий час розгойдувався. Але при спробі спуститися екстремал впав вниз з висоти.

Відео циркових трюків в столиці опублікували місцеві Телеграм-канали.

На записах видно, як молода людина висить і розгойдується на будівельній техніці. Через час киянин починає спускатися вниз і спочатку йому це вдається. Втім, на середині шляху хлопець зривається вниз.

Відомо, що герой відео вижив, проте подробиць про його стан і отримані травми немає. Відомо лише, що після інциденту його відвезла бригада швидкої допомоги, яка прибула на виклик очевидців.

Нагадаємо, в Одесі розповіли про чоловіка, якого кілька годин не могли зняти з баштового крана.

Також ми повідомляли, що в Туреччині пасажирський автобус зірвався з обриву, в результаті чого без жертв, на жаль, не обійшлося.