В Киеве разбился BMW, водитель которого после ДТП совершил странный поступок (фото)

В Киеве легковушка BMW сильно пострадала при столкновении со столбом на Вадима Гетьмана

В ночь на 30 августа в Киеве на ул. Вадима Гетьмана случилась серьезная авария, вероятный виновник которой, в итоге, повел себя странным образом.

По информации местных Телеграмм-каналов, водитель BMW, двигаясь на большой скорости, по предварительной информации, не справился с управлением и влетел в столб. В больницу с различными травмами скорая увезла девушку-пассажирку. Водитель же, по информации из соцсетей, снял номера с раскуроченной машины и куда-то ушел.

В причинах произошедшего и поступке водителя теперь будут разбираться сотрудники полиции, которые работали на месте ДТП и составили соответствующий протокол.

Напомним, в селе Лютеж Киевской области на днях произошло ЧП на дороге. По предварительной информации копов, 53-летний водитель скончался за рулем авто, в салоне которого находился его 7-летний сын. Неуправляемая легковушка слетела с дороги и врезалась в дерево.

Также "Телеграф" сообщал, что в Киеве в ночь на 25 августа в аварию попал двухэтажный пассажирский автобус сообщением Кишинев — Москва. Оказалось, что четверо из 18 пострадавших — дети, один из которых только недавно появился на свет. Об операции по спасению младенца в украинской столице читайте по ссылке.