У Києві розбився BMW, водій якого після ДТП скоїв дивний вчинок (фото)

У Києві легковик BMW сильно постраждав при зіткненні зі стовпом на Вадима Гетьмана

У ніч на 30 серпня в Києві на вул. Вадима Гетьмана трапилася серйозна аварія, ймовірний винуватець якої, в результаті, повівся дивним чином.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, водій BMW, рухаючись на великій швидкості, за попередньою інформацією, не впорався з керуванням і влетів в стовп. До лікарні з різними травмами швидка відвезла дівчину-пасажирку. Водій же, за інформацією з соцмереж, зняв номери з раскуроченной машини і кудись пішов.

У причинах події і вчинку водія тепер будуть розбиратися співробітники поліції, які працювали на місці ДТП і склали відповідний протокол.

Нагадаємо, в селі Лютіж Київської області днями сталася надзвичайна подія на дорозі. За попередньою інформацією копів, 53-річний водій помер за кермом авто, в салоні якого знаходився його 7-річний син. Некерований легковик злетів з дороги і врізалася в дерево.

Також "Телеграф" повідомляв, що в Києві в ніч на 25 серпня в аварію потрапив двоповерховий пасажирський автобус сполученням Кишинів — Москва. Виявилося, що четверо з 18 постраждалих — діти, один з яких тільки недавно з’явився на світ. Про операцію з порятунку немовляти в українській столиці читайте по посиланню.