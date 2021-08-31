В Киеве мужчина ни с того, ни с сего поцарапал чужую машину: момент попал на видео
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 71
Чем была мотивированна агрессия мужчины в сторону машины неясно.
В Киеве неизвестный мужчина проходя мимо припаркованного автомобиля процарапал по нему острым предметом. Неприятная ситуация произошла на проспекте Маяковского 2в, в Деснянском районе столицы (Троещина).
Видео инцидента разместил Телеграм-канал Киев Оперативный.
В комментариях пожилого мужчину осудили за его поступок.
Также пользователи давали пострадавшему владельцу авто советы, как поступить с мужчиной, оцарапавшим машину.
Отметим также, что дискуссию вызвала причина по которой мужчина мог так поступить. По информации "Телеграфа" в этом месте стоянка запрещена.
Ранее "Телеграф" писал, что Киев накрыло шквальным ветром и грозой — это вызвало нарушения в работе транспорта и массовые падения деревьев, в том числе и на машины. Утром 31 августа они все еще оставались на своих местах — поваленные стволы и ветки фиксировали во всех районах столицы. Также в Киеве вызвала нарекания система организации оплаты общественного транспорта — людям, которые не могут скачать приложение приходится выбирать между пешей прогулкой и ездой "зайцем".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-