В Киеве мужчина ни с того, ни с сего поцарапал чужую машину: момент попал на видео

Чем была мотивированна агрессия мужчины в сторону машины неясно.

В Киеве неизвестный мужчина проходя мимо припаркованного автомобиля процарапал по нему острым предметом. Неприятная ситуация произошла на проспекте Маяковского 2в, в Деснянском районе столицы (Троещина).

Видео инцидента разместил Телеграм-канал Киев Оперативный.

В комментариях пожилого мужчину осудили за его поступок.

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Также пользователи давали пострадавшему владельцу авто советы, как поступить с мужчиной, оцарапавшим машину.

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Отметим также, что дискуссию вызвала причина по которой мужчина мог так поступить. По информации "Телеграфа" в этом месте стоянка запрещена.

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Ранее "Телеграф" писал, что Киев накрыло шквальным ветром и грозой — это вызвало нарушения в работе транспорта и массовые падения деревьев, в том числе и на машины. Утром 31 августа они все еще оставались на своих местах — поваленные стволы и ветки фиксировали во всех районах столицы. Также в Киеве вызвала нарекания система организации оплаты общественного транспорта — людям, которые не могут скачать приложение приходится выбирать между пешей прогулкой и ездой "зайцем".