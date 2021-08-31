У Києві чоловік ні з того, ні з сього подряпав чужу машину: момент потрапив на відео

Чим була мотивована агресія чоловіка в бік машини неясно.

У Києві невідомий чоловік проходячи повз припаркованого автомобіля процарапав по ньому гострим предметом. Неприємна ситуація сталася на проспекті Маяковського 2в, в Деснянському районі столиці (Троєщина).

Відео інциденту розмістив Телеграм-канал Київ Оперативний.

У коментарях літнього чоловіка засудили за його вчинок.

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Також користувачі давали потерпілому власнику авто поради, як вчинити з чоловіком, що подряпав машину.

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Відзначимо також, що дискусію викликала причина через яку чоловік міг так вчинити. За інформацією "Телеграфа" в цьому місці стоянка заборонена.

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Раніше "Телеграф" писав, що Київ накрило шквальним вітром і грозою — це викликало порушення в роботі транспорту і масові падіння дерев, в тому числі й на машини. Вранці 31 серпня вони все ще залишалися на своїх місцях — повалені стовбури і гілки фіксували у всіх районах столиці. Також в Києві викликала нарікання система організації оплати громадського транспорту — людям, які не можуть завантажити додаток доводиться вибирати між пішою прогулянкою і їздою "зайцем".