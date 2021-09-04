В Киеве над админзданием вывесили российские флаги: что происходит (видео)

Триколор появился возле здания Деснянской райгосадминистрации.

Российский флаг в столице Украины — не повод получить 10 млн рублей от Владимира Жириновского, а часть съемочного процесса.

Флаг из трех полос: синей, белой и красной, заметили киевляне на Троещине. Возле здания Деснянской районной государственной администрации стояла толпа с несколькими флагами страны-агрессора.

Видео появилось в Телеграм-канале "Троещина".

В комментариях пользователи уточнили, что проходят съемки — реконструкция событий на Донбассе от Film.ua. На странице администрации в соцсетях уточнили, что все разрешения на проведение съемок есть.

Пользователь Фейсбука Сергей Карпенко опубликовал фото. На нем видно временные таблички, которых ранее не было на здании. По его словам там указано, что это Луганская администрация.

Деснянская РГА во время съемок

Также пользователи сообщили, что неподалеку, на улице Архитектора Николаева находятся фургоны съемочной группы.

После начала агрессии РФ на Донбассе и оккупации Крыма триколор у многих украинцев вызывает негативные чувства. Так, российский флаг в Украине не единожды сжигали — в Киеве его спалил мэр Конотопа у посольства РФ, также в столице его уничтожили в поддержку независимости Беларуси.