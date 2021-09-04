У Києві над адмінбудинком вивісили російські прапори: що відбувається (відео)

Триколор з’явився біля будівлі Деснянської райдержадміністрації.

Російський прапор у столиці України — не привід отримати 10 млн рублів від Володимира Жириновського, а частина знімального процесу.

Прапор з трьох смуг: синьої, білої і червоної, помітили кияни на Троєщині. Біля будівлі Деснянської районної державної адміністрації стояла юрба з декількома прапорами країни-агресора.

Відео з’явилося в телеграм-каналі "Троєщина".

У коментарях користувачі уточнили, що тривають зйомки — реконструкція подій на Донбасі від Film.ua. На сторінці адміністрації в соцмережах уточнили, що всі дозволи на проведення зйомок є.

Користувач Фейсбуку Сергій Карпенко опублікував фото. На ньому видно тимчасові таблички, яких раніше не було на будівлі. За його словами там вказано, що це Луганська адміністрація.

Деснянська РДА під час зйомок

Також користувачі повідомили, що неподалік, на вулиці Архітектора Ніколаєва знаходяться фургони знімальної групи.

Після початку агресії РФ на Донбасі і окупації Криму триколор у багатьох українців викликає негативні почуття. Так, російський прапор в Україні не один раз спалювали — в Києві його спалив мер Конотопа біля посольства РФ, також в столиці його знищили в підтримку незалежності Білорусі.