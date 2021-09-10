Заработал 5 млн грн на фальшивых ПЦР-тестах: в Киеве задержали Covid-мошенника (фото)
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Ранее судимый киевский бизнесмен изготавливал фальшивые медицинские документы.
Созданием справок о вакцинации от COVID-19 и фиктивных результатов ПЦР-тестов он занимался с начала года. Одна справка стоила 500 грн — дешевле, чем в харьковской лаборатории, которую СБУ выкрыла днем ранее.
Про предприимчивого дельца сообщает Служба безопасности Украины.
"Центр" изготовления фальшивок мужчина оборудовал дома, в Шевченковском районе Киева. Во время обыска там нашли не только фальсификат и фейковые печати, но и технику с доказательствами, а также ряд банковских карт для получения вознаграждения.
За время работы он изготовил около 10 тысяч подделок на сумму около 5 млн грн. Заказать у него можно было и комплектом — сразу две справки для вылета и для прилета в Украину.
Распространял через родню, которая работала в турагенствах Киева. Сейчас СБУ выясняет, кто был причастен к такой схеме. Деятельность для мужчины была не нова. Он уже ранее был судим за подделку документов.
Способ распространения — не нов. Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве турфирмы промышляли продажей поддельных ПЦР-тестов.
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