Укр

Заработал 5 млн грн на фальшивых ПЦР-тестах: в Киеве задержали Covid-мошенника (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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За тысячу гривен предлагал комплект для поездки за границу. Новость обновлена 10 сентября 2021, 15:49
За тысячу гривен предлагал комплект для поездки за границу.

Ранее судимый киевский бизнесмен изготавливал фальшивые медицинские документы.

Созданием справок о вакцинации от COVID-19 и фиктивных результатов ПЦР-тестов он занимался с начала года. Одна справка стоила 500 грн — дешевле, чем в харьковской лаборатории, которую СБУ выкрыла днем ранее.

Про предприимчивого дельца сообщает Служба безопасности Украины.

"Центр" изготовления фальшивок мужчина оборудовал дома, в Шевченковском районе Киева. Во время обыска там нашли не только фальсификат и фейковые печати, но и технику с доказательствами, а также ряд банковских карт для получения вознаграждения.

Правоохранители обнаружили электронные доказательства
Правоохранители обнаружили электронные доказательства

За время работы он изготовил около 10 тысяч подделок на сумму около 5 млн грн. Заказать у него можно было и комплектом — сразу две справки для вылета и для прилета в Украину.

Пример подделки
Пример подделки

Распространял через родню, которая работала в турагенствах Киева. Сейчас СБУ выясняет, кто был причастен к такой схеме. Деятельность для мужчины была не нова. Он уже ранее был судим за подделку документов.

Способ распространения — не нов. Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве турфирмы промышляли продажей поддельных ПЦР-тестов.

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