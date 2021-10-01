Укр

В Киеве горит гимназия: детей эвакуируют, а дым виднеется издалека (видео)

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Киевская инженерная гимназия по улице Княжий Затон, 12-а Новость обновлена 01 октября 2021, 11:00
Киевская инженерная гимназия по улице Княжий Затон, 12-а

В столице произошло короткое замыкание в учебном заведении, которое, в результате, охватил огонь

В Киеве горит Киевская инженерная гимназия по улице Княжий Затон, 12-а, в здании которой произошло короткое замыкание.

Об этом сообщают очевидцы с места событий, публикуя в Телеграмм-каналах видео стихии.

Известно, что в столовой учебного учреждение произошло короткое замыкание и начался пожар, дым от которого виднеется издалека. К счастью, всех учеников и сотрудников удалось вовремя эвакуировать и никто не пострадал. 

На момент выхода новости огонь тушат 6 пожарных бригад. А старшеклассники снимают ЧП на видео и говорят, что в шоке.

Напомним, Киеве в ночь на воскресенье, 26 сентября, пожар охватил помещения хостела, в котором проживали люди. Жертвой стал один человек, а еще двоим удалось спастись.

Также "Телеграф" сообщал, что в Умани пожар охватил одну из квартир многоэтажки, которую снимали паломники-хасиды во время Рош ха-Шана. Всех жителей пришлось эвакуировать, а спецслужбы перекрывали газ, чтобы не произошел взрыв.

Теги:
#Киев #Пожар #Школа #Гимназия #ГСЧС г. Киев
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