В Киеве горит гимназия: детей эвакуируют, а дым виднеется издалека (видео)

В столице произошло короткое замыкание в учебном заведении, которое, в результате, охватил огонь

В Киеве горит Киевская инженерная гимназия по улице Княжий Затон, 12-а, в здании которой произошло короткое замыкание.

Об этом сообщают очевидцы с места событий, публикуя в Телеграмм-каналах видео стихии.

Известно, что в столовой учебного учреждение произошло короткое замыкание и начался пожар, дым от которого виднеется издалека. К счастью, всех учеников и сотрудников удалось вовремя эвакуировать и никто не пострадал.

На момент выхода новости огонь тушат 6 пожарных бригад. А старшеклассники снимают ЧП на видео и говорят, что в шоке.

Напомним, Киеве в ночь на воскресенье, 26 сентября, пожар охватил помещения хостела, в котором проживали люди. Жертвой стал один человек, а еще двоим удалось спастись.

Также "Телеграф" сообщал, что в Умани пожар охватил одну из квартир многоэтажки, которую снимали паломники-хасиды во время Рош ха-Шана. Всех жителей пришлось эвакуировать, а спецслужбы перекрывали газ, чтобы не произошел взрыв.