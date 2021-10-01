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У Києві горить гімназія: дітей евакуювали, а дим видніється здалеку (відео)

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Київська інженерна гімназія по вулиці Княжий Затон, 12-а Новина оновлена 01 жовтня 2021, 11:00
Київська інженерна гімназія по вулиці Княжий Затон, 12-а

У столиці сталося коротке замикання в навчальному закладі, яке, в результаті, охопив вогонь

У Києві горить Київська інженерна гімназія по вулиці Княжий Затон, 12-а, в приміщенні якої сталося коротке замикання.

Про це повідомляють очевидці з місця подій, публікуючи в Телеграм-каналах відео стихії.

Відомо, що в їдальні навчального закладу відбулося коротке замикання і почалася пожежа, дим від якої видніється здалеку. На щастя, всіх учнів і співробітників вдалося вчасно евакуювати і ніхто не постраждав.

На момент виходу новини вогонь гасять 6 пожежних бригад. А старшокласники знімають НП на відео і кажуть, що в шоці.

Нагадаємо, Києві в ніч на неділю, 26 вересня, пожежа охопила приміщення хостелу, в якому проживали люди. Жертвою стала одна людина, а ще двом вдалося врятуватися.

Також "Телеграф" повідомляв, що в Умані пожежа охопила одну з квартир багатоповерхівки, яку знімали паломники-хасиди під час Рош ха-Шана. Всіх жителів довелося евакуювати, а спецслужби перекривали газ, щоб не стався вибух.

Теги:
#Київ #Пожежа #Школа #Гімназія #ГСЧС г. Киев
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