Укр

В Киеве пострадавших в аварии пришлось извлекать спасателям (видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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ДТП произошло 9 октября Новость обновлена 09 октября 2021, 09:33
ДТП произошло 9 октября

Автомобиль слетел с дороги.

В Киеве на Новообуховской трассе в Голосеевском районе столицы произошло ДТП в котором пострадали два человека и один погиб. Их зажало в искореженном авто.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Авто слетело в кювет через отбойник. Трагедия произошла ранним утром субботы, спасателей вызвали в 3:38.

Водитель Hyundai погиб на месте, двоих пострадавших пассажиров отправили в больницу.

Пострадавших доставали с помощью гидравлических инструментов. Причины ДТП установит следствие.

Ранее "Телеграф" писал, что во время аварии на Закарпатье в кювет слетела фура — водитель не справился с управлением. Он погиб на месте. На западной Украине также накануне произошло ДТП в котором замешан городской голова Яремче. Он, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения, когда врезался в другой автомобиль — оба водителя попали в больницу.

Авария с участием украинцев произошла и в соседней Польше. Автомобиль также слетел в кювет, но подоспевшие спасатели обнаружили, что пассажиры машины погибли на месте.

Теги:
#Киев #ДТП #Авария #ГСЧС
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