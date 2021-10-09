В Киеве пострадавших в аварии пришлось извлекать спасателям (видео)
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Автомобиль слетел с дороги.
В Киеве на Новообуховской трассе в Голосеевском районе столицы произошло ДТП в котором пострадали два человека и один погиб. Их зажало в искореженном авто.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Авто слетело в кювет через отбойник. Трагедия произошла ранним утром субботы, спасателей вызвали в 3:38.
Водитель Hyundai погиб на месте, двоих пострадавших пассажиров отправили в больницу.
Пострадавших доставали с помощью гидравлических инструментов. Причины ДТП установит следствие.
Ранее "Телеграф" писал, что во время аварии на Закарпатье в кювет слетела фура — водитель не справился с управлением. Он погиб на месте. На западной Украине также накануне произошло ДТП в котором замешан городской голова Яремче. Он, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения, когда врезался в другой автомобиль — оба водителя попали в больницу.
Авария с участием украинцев произошла и в соседней Польше. Автомобиль также слетел в кювет, но подоспевшие спасатели обнаружили, что пассажиры машины погибли на месте.
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