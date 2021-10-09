У Києві постраждалих в аварії довелося витягувати рятувальникам (відео)

Автомобіль злетів з дороги.

У Києві на Новообухівській трасі в Голосіївському районі столиці сталася ДТП в якій постраждали двоє людей і одна людина загинула. Їх затиснуло в понівеченому авто.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Авто злетіло в кювет через відбійник. Трагедія сталася рано вранці в суботу, рятувальників викликали в 3:38.

Водій Hyundai загинув на місці, двох постраждалих пасажирів відправили до лікарні.

Постраждалих діставали за допомогою гідравлічних інструментів. Причини ДТП встановить слідство.

Раніше "Телеграф" писав, що під час аварії на Закарпатті в кювет злетіла фура — водій не впорався з керуванням. Він загинув на місці. На західній Україні також напередодні відбулося ДТП в якому замішаний міський голова Яремче. Він, ймовірно, був в стані алкогольного сп’яніння, коли врізався в інший автомобіль — обидва водії потрапили до лікарні.

Аварія з участю українців сталася і в сусідній Польщі. Автомобіль також злетів в кювет, але підоспілі рятувальники виявили, що пасажири машини загинули на місці.