Укр

После шумихи у дома Порошенко протесты начались у госдачи Зеленского (фото, видео)

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Силовики у дачи Зеленского Новость обновлена 10 октября 2021, 20:20
Силовики у дачи Зеленского

Полицейских на акции оказалось больше, чем протестующих.

На фоне акций у дома экс-президента Петра Порошенко, активисты собрались у государственной резиденции президента Украины Владимира Зеленского в Конче-Заспе из-за чего здание оцепили сотрудники правоохранительных органов.

Кадрами с места событий поделились ряд телеграм-каналов.

Среди причин недовольства протестующие отмечают "слив" операции по задержанию членов ЧВК "Вагнера", а также офшорный скандал с участием Зеленского и его окружения.

Сообщается, что к даче Зеленского приехали несколько десятков автомобилей с протестующими, однако по сообщениям очевидцев, правоохранителей все равно оказалось больше.

На акции засветились экс-нардеп от "Народного фронта" Игорь Лапин и бывший замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.

Закончилась акция традиционным зажиганием файеров и скандированием лозунгов.

Как сообщалось ранее, операция по задержанию членов российской ЧВК "Вагнера" проводилась летом 2020 года. Тогда самолет якобы следовавший в Стамбул должен был вылететь из Минска, но вместо этого приземлиться в Киеве. Однако информация об этом попала в руки КГБ Беларуси, после чего силовики задержали всех боевиков, а затем вскоре передали их России.

Позже Зеленский заявил, что лично позвонил Александру Лукашенко и предупредил его.

Офшорный скандал произошел в начале октября 2021 года. Тогда в руки журналистов попали миллионы документов, которые пролили свет на теневые сделки многих мировых лидеров. В их числе оказался и Зеленский, братья Шефиры и глава СБУ Иван Баканов.

Теги:
#Киев #Протесты #Владимир Зеленский
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