Після акції біля будинка Порошенка протести почалися у держдачі Зеленського (фото, відео)

Поліцейських на акції виявилося більше, ніж протестувальників.

На тлі акцій біля будинку експрезидента Петра Порошенка, активісти зібралися біля державної резиденції президента України Володимира Зеленського в Конча-Заспі через що будівлю оточили співробітники правоохоронних органів.

Кадрами з місця подій поділилися ряд телеграм-каналів.

Серед причин невдоволення протестуючі зазначають "злив" операції із затримання членів ПВК "Вагнера", а також офшорний скандал за участю Зеленського і його оточення.

Повідомляється, що до дачі Зеленського приїхали кілька десятків автомобілів з протестуючими, однак за повідомленнями очевидців, правоохоронців все одно виявилося більше.

На акції засвітилися екснардеп від "Народного фронту" Ігор Лапін і колишній заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.

Закінчилася акція традиційним запалюванням фаєрів і скандуванням гасел.

Як повідомлялося раніше, операція із затримання членів російської ПВК "Вагнера" проводилася влітку 2020 року. Тоді літак нібито прямував до Стамбула мав вилетіти з Мінська, але замість цього приземлитися в Києві. Однак інформація про це потрапила в руки КДБ Білорусі, після чого силовики затримали всіх бойовиків, а потім незабаром передали їх Росії.

Пізніше Зеленський заявив, що особисто зателефонував Олександру Лукашенко і попередив його.

Офшорний скандал стався на початку жовтня 2021 року. Тоді в руки журналістів потрапили мільйони документів, які пролили світло на тіньові оборудки багатьох світових лідерів. У їх числі опинився і Зеленський, брати Шефір та глава СБУ Іван Баканов.