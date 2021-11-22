Стало плохо за рулем: в Киеве водитель умер прямо посреди дороги (видео)

Копы подоспели на помощь к водителю, но спасти мужчину, к сожалению, не удалось

В понедельник, 22 ноября, на улице Щусева в Киеве произошло ДТП. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, однако на пути по указанному адресу правоохранители увидели водителя, которому стало плохо за рулем.

Видео, как реанимируют человека, выложили столичные Телеграмм-каналы.

Известно, что мужчина был за рулем, однако потерял сознание. Это увидели копы и посреди дороги провели компрессию грудной клетки, пока на вызов мчала скорая помощь. Увы, попытки реанимировать водителя оказались тщетными: мужчина, возраст которого не уточняется, скончался. Причину смерти установят судмедэксперты.

Осторожно, на видео — реанимация человека, особо впечатлительным людям смотреть не следует.

Напомним, в Киеве на улице Телиги в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль службы такси. После пережитого шока водитель скончался.

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