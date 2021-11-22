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Стало плохо за рулем: в Киеве водитель умер прямо посреди дороги (видео)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Копы провели компрессию грудной клетки, но это не помогло Новость обновлена 22 ноября 2021, 16:59
Копы провели компрессию грудной клетки, но это не помогло

Копы подоспели на помощь к водителю, но спасти мужчину, к сожалению, не удалось

В понедельник, 22 ноября, на улице Щусева в Киеве произошло ДТП. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, однако на пути по указанному адресу правоохранители увидели водителя, которому стало плохо за рулем.

Видео, как реанимируют человека, выложили столичные Телеграмм-каналы. 

Известно, что мужчина был за рулем, однако потерял сознание. Это увидели копы и посреди дороги провели компрессию грудной клетки, пока на вызов мчала скорая помощь. Увы, попытки реанимировать водителя оказались тщетными: мужчина, возраст которого не уточняется, скончался. Причину смерти установят судмедэксперты. 

Осторожно, на видео — реанимация человека, особо впечатлительным людям смотреть не следует.

Напомним, в Киеве на улице Телиги в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль службы такси. После пережитого шока водитель скончался.

Также мы писали, что под Киевом произошло серьезное ДТП: по неизвестной причине водитель "Форда" влетел в припаркованный бензовоз, после чего начался пожар (эксклюзивный фоторепортаж).

Теги:
#Киев #Авария #Гибель #Реанимация
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