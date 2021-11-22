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Стало погано за кермом: у Києві водій помер прямо посеред дороги (відео)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Копи провели компресію грудної клітки, але це не допомогло Новина оновлена 22 листопада 2021, 16:59
Копи провели компресію грудної клітки, але це не допомогло

Копи приспіли на допомогу до водія, але врятувати чоловіка, на жаль, не вдалося

У понеділок, 22 листопада, на вулиці Щусєва у Києві сталася ДТП. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих, проте на шляху за вказаною адресою правоохоронці побачили водія, якому стало погано за кермом.

Відео, як реанімують людину, виклали столичні Телеграм-канали.

Відомо, що чоловік був за кермом, проте знепритомнів. Це побачили копи і посеред дороги провели компресію грудної клітки, доки на виклик мчала швидка допомога. На жаль, спроби реанімувати водія виявилися марними: чоловік, вік якого не уточнюється, помер. Причину смерті встановлять судмедексперти.

Обережно, на відео — реанімація людини, особливо вразливим людям не слід дивитися.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Теліги до дорожньо-транспортної пригоди потрапив автомобіль служби таксі. Після пережитого шоку водій помер.

Також ми писали, що під Києвом сталася серйозна ДТП: через невідому причину водій "Форду" влетів у припаркований бензовоз, після чого почалася пожежа (ексклюзивний фоторепортаж).

Теги:
#Київ #Аварія #Загибель #Реанімація
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