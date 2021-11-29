Охапки роз от випов и начищенные награды: как Киев прощается с экс-мэром Александром Омельченко (эксклюзивный фоторепортаж)

Жители столицы с самого утра идут отдать должное памяти бывшего главы КГГА

В понедельник, 29 октября, в Киеве проходит официальная церемония прощания с бывшим мэром столицы Александром Омельченко, который умер 25 числа. Траурное мероприятие организовано в Колонном зале Киевской городской госадминистрации.

На месте событий побывал и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

На прощании очень много роз

Многие в траурных одеждах

Жители столицы идут проститься с экс-руководителем КГГА с десяти утра. Многие несут цветы или венки, которыми заставлено уже все помещение.

Люди идут на прощание с самого утра

У гроба несет службу почетный караул

Кроме родственников и близких друзей, на похороны Александра Омельченко также пришло немало коллег — нынешних и прошлых лет. Не обошлось и без визита действующего мэра Киева Виталия Кличко. Отдав дань памяти своему предшественнику, политик также высказал соболезнования его семье.

Кличко тоже пришел попрощаться

Помимо прочего Виталий Кличко вспомнил, что для "своих" Омельченко всегда был "Сан Санычем". Он считает покойного человеком, который много сделал для столицы и позитивных изменений в ней.

"Сан Саныч, как мы его называли, любил Киев. А киевляне – уважали Омельченко. Для меня он был старшим товарищем и во многом наставником", — отметил Кличко.

Для прощания выбрали даже фото с цветами

Среди убранств зала не только цветы, но и многочисленные награды, к которым был представлен Александр Омельченко. Кроме этого у гроба находятся военнослужащие — они стоят в почетном карауле.

Награды Александра Омельченко

Сообщается, что попрощаться с экс-мэром Киева приезжают даже из других городов — местные политики, которым довелось поработать с Омельченко. К слову, похороны проходят в строгом соответствии с карантинными требованиями — все пришедшие на церемонию находятся в защитных масках.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем бывший мэр столицы запомнился большинству киевлян и почему во время своего правления он заимел прозвище "архитектор проблем". К слову, одними из самых проблемных вопросов у Омельченко обычно были земельные.

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