Оберемки троянд від "віпів" та начищені нагороди: як Київ прощається з екс-мером Олександром Омельченком (ексклюзивний фоторепортаж)

Мешканці столиці від самого ранку йдуть вшанувати пам’ять колишнього голови КМДА

У понеділок, 29 жовтня, у Києві проходить офіційна церемонія прощання з колишнім мером столиці Олександром Омельченком, який помер 25 числа. Жалобний захід організовано у Колонній залі Київської міської держадміністрації.

На місці подій побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

На прощанні дуже багато троянд

Багато хто в жалобному одязі

Мешканці столиці йдуть попрощатися з екс-керівником КМДА з десятої ранку. Більшість із них несуть квіти чи вінки, якими заставлено вже все приміщення.

Люди йдуть на прощання від самого ранку

Біля труни несе службу почесна варта

Окрім родичів та близьких друзів, на похорон Олександра Омельченка також прийшло чимало колег — нинішніх та минулих років. Не обійшлося і без візиту від чинного мера Києва Віталія Кличка. Віддавши данину пам’яті своєму попереднику, політик також висловив співчуття його сім’ї.

Кличко теж прийшов попрощатися

Також Віталій Кличко згадав, що для "своїх" Омельченко завжди був "Сан Саничем". Він вважає покійного людиною, яка багато зробила для столиці та позитивних змін у ній.

"Сан Санич, як ми його називали, любив Київ. А кияни — поважали Омельченка. Для мене він був старшим товаришем і багато в чому наставником", — зазначив Кличко.

Для прощання вибрали навіть фото із квітами

Серед оздоб залу не лише квіти, а й численні нагороди, до яких було представлено Олександра Омельченка. Крім цього біля труни перебувають військовослужбовці — вони стоять у почесній варті.

Нагороди Олександра Омельченка

Повідомляється, що попрощатися з ексмером Києва приїжджають навіть із інших областей — місцеві політики, яким довелося попрацювати з Омельченком. До речі, похорон проходить у суворій відповідності до карантинних вимог — усі, хто прийшов на церемонію, перебувають у захисних масках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чим колишній мер столиці запам’ятався більшості киян і чому під час свого правління він отримав прізвисько "архітектор проблем". До речі, одними із найпроблемніших питань у Омельченка зазвичай були земельні.

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