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Готовятся к протестам: под Раду с утра согнали силовиков и военную технику (эксклюзивные фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Силовики готовятся к протестам под Радой 1 декабря Новость обновлена 01 декабря 2021, 09:59
Силовики готовятся к протестам под Радой 1 декабря

Акцию протеста из-за Ермака активисты анонсировали еще десять дней назад

На фоне анонсированного протеста, который активисты обещали на 1 декабря из-за неувольнения главы Офиса президента Андрея Ермака, под Верховную Раду прибыли десятки силовиков. 

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Так, под стены украинского парламента прибыли представители полиции и Национальной гвардии. Их насчитывается здесь несколько десятков. Перед протестами личный состав получил инструкции и приступил к патрулированию территории.

Отметим, что под стенами Верховной Рады присутствует также военная спецтехника — порядка пяти автозаков.

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как сообщал "Телеграф" ранее, 1 декабря в 10:00 в Верховной Раде запланировано ежегодное выступление президента Украины Владимира Зеленского. Глава страны будет говорить о внутреннем положении дел и внешнеполитической ситуации.

Также мы писали, что протесты под Радой на первый день зимы анонсировали участники акции ко Дню достоинства и свободы на Майдане Независимости, в ходе которой на здании ТЦ "Глобус" был размещен огромный баннер с изображением лиц Зеленского и Ермака и подписью "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство". Затем Зеленском поставили условие, что он должен уволить Андрея Ермака за 10 дней, в противном случае — граждане выйдут на бессрочный протест.

Теги:
#Верховная Рада #Киев #Протест #Полиция #Владимир Зеленский #Национальная гвардия #силовики
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