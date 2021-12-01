Готовятся к протестам: под Раду с утра согнали силовиков и военную технику (эксклюзивные фото)

Акцию протеста из-за Ермака активисты анонсировали еще десять дней назад

На фоне анонсированного протеста, который активисты обещали на 1 декабря из-за неувольнения главы Офиса президента Андрея Ермака, под Верховную Раду прибыли десятки силовиков.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Так, под стены украинского парламента прибыли представители полиции и Национальной гвардии. Их насчитывается здесь несколько десятков. Перед протестами личный состав получил инструкции и приступил к патрулированию территории.

Отметим, что под стенами Верховной Рады присутствует также военная спецтехника — порядка пяти автозаков.

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как сообщал "Телеграф" ранее, 1 декабря в 10:00 в Верховной Раде запланировано ежегодное выступление президента Украины Владимира Зеленского. Глава страны будет говорить о внутреннем положении дел и внешнеполитической ситуации.

Также мы писали, что протесты под Радой на первый день зимы анонсировали участники акции ко Дню достоинства и свободы на Майдане Независимости, в ходе которой на здании ТЦ "Глобус" был размещен огромный баннер с изображением лиц Зеленского и Ермака и подписью "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство". Затем Зеленском поставили условие, что он должен уволить Андрея Ермака за 10 дней, в противном случае — граждане выйдут на бессрочный протест.