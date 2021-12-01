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Готуються до протестів: під Раду зранку зігнали силовиків та військову техніку (ексклюзивні фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Силовики готуються до протестів під Радою Новина оновлена 01 грудня 2021, 09:59
Силовики готуються до протестів під Радою

Акцію протесту через Єрмака активісти анонсували ще десять днів тому

На тлі анонсованого протесту, який активісти обіцяли на 1 грудня через незвільнення глави Офісу президента Андрія Єрмака, під Верховну Раду прибули десятки силовиків.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу" з місця подій.

Так, під стіни українського парламенту прибули представники поліції та Національної гвардії. Їх налічується тут кілька десятків. Перед протестами особовий склад отримав інструкції та розпочав патрулювання території.

Зазначимо, що під стінами Верховної Ради є також військова спецтехніка — близько п’яти автозаків.

Фото та відео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 1 грудня о 10.00 у Верховній Раді запланований щорічний виступ президента України Володимира Зеленського. Глава держави говоритиме про внутрішній стан справ та зовнішньополітичну ситуацію.

Також ми писали, що протести під Радою на перший день зими анонсували учасники акції до Дня гідності та свободи на Майдані Незалежності, під час якої на будівлі ТЦ "Глобус" було розміщено величезний банер із зображенням осіб Зеленського та Єрмака та підписом "Їхня брехня принижує. Захистимо нашу гідність". Потім Зеленському поставили умову, що він має звільнити Андрія Єрмака за 10 днів, інакше громадяни вийдуть на безстроковий протест.

Теги:
#Верховна Рада #Київ #Протест #Поліція #Володимир Зеленський #Національна гвардія #силовики
Силовики готуються до протестів під Радою
Київ
Готуються до протестів: під Раду зранку зігнали силовиків та військову техніку (ексклюзивні фото)
Дата публікації
Дата публікації
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Силовики готуються до протестів під Радою
Готуються до протестів: під Раду зранку зігнали силовиків та військову техніку (ексклюзивні фото)
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