"Госпереворота" не произошло: протестующие в Киеве разошлись, но пообещали вернуться
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Демонстрация прошла мирно.
Акция "Защити Украину — останови переворот" началась на Майдане Независимости в Киеве и завершилась на Европейской площади.
Как сообщает корреспондент "Телеграфа", никаких беспорядков не произошло, как и не случилось "госпереворота".
По примерным оценкам, в начале демонстрации на Майдане присутствовали около трех тысяч человек
Там на сцене выступили несколько спикеров, после чего было объявлено о создании Координационного совета оппозиционных демократических сил и объявлено о требованиях к властям.
Среди таковых, демонстранты озвучили три пункта, а именно роспуск Верховной Рады, отставка главы Офиса президента Андрея Ермака, а также сложения полномочий президентом Владимиром Зеленским.
После этого организаторы акции двинулись в сторону Банковой к Офису президента, где участники акции провели тематический флешмоб, который заключался в том, чтобы бросить к зданию ОПУ несколько монет.
Надолго там демонстранты не задержались, а сразу же двинулись в сторону здания парламента.
После этого организаторы заявили о том, что на сегодня акция закончена и призвал всех расходиться по домам. Однако вместе с тем они заявили, что подобная демонстрация будет проведена на следующей неделе.
Об итогах акции отчитались и в полиции, заявив, что она прошла без нарушений. В настоящее время полицейские продолжают следить за порядком.
Как сообщалось ранее, 26 ноября Зеленский во время пресс-марафона заявил, что 1 или 2 декабря в Украине может быть предпринята попытка государственного переворота.
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