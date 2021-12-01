"Госпереворота" не произошло: протестующие в Киеве разошлись, но пообещали вернуться

Демонстрация прошла мирно.

Акция "Защити Украину — останови переворот" началась на Майдане Независимости в Киеве и завершилась на Европейской площади.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", никаких беспорядков не произошло, как и не случилось "госпереворота".

По примерным оценкам, в начале демонстрации на Майдане присутствовали около трех тысяч человек

Там на сцене выступили несколько спикеров, после чего было объявлено о создании Координационного совета оппозиционных демократических сил и объявлено о требованиях к властям.

Среди таковых, демонстранты озвучили три пункта, а именно роспуск Верховной Рады, отставка главы Офиса президента Андрея Ермака, а также сложения полномочий президентом Владимиром Зеленским.

После этого организаторы акции двинулись в сторону Банковой к Офису президента, где участники акции провели тематический флешмоб, который заключался в том, чтобы бросить к зданию ОПУ несколько монет.

Надолго там демонстранты не задержались, а сразу же двинулись в сторону здания парламента.

После этого организаторы заявили о том, что на сегодня акция закончена и призвал всех расходиться по домам. Однако вместе с тем они заявили, что подобная демонстрация будет проведена на следующей неделе.

Об итогах акции отчитались и в полиции, заявив, что она прошла без нарушений. В настоящее время полицейские продолжают следить за порядком.

Как сообщалось ранее, 26 ноября Зеленский во время пресс-марафона заявил, что 1 или 2 декабря в Украине может быть предпринята попытка государственного переворота.