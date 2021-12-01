"Держперевороту" не сталося: протестувальники в Києві розійшлися, але пообіцяли повернутися

Демонстрація пройшла мирно.

Акція "Захисти Україну — зупини переворот" розпочалася на Майдані Незалежності у Києві та завершилася на Європейській площі.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфа", жодних заворушень не сталося, як і не сталося "держперевороту".

За приблизними оцінками, на початку демонстрації на Майдані були присутні близько трьох тисяч людей

Там на сцені виступили кілька спікерів, після чого було оголошено про створення Координаційної ради опозиційних демократичних сил та озвучені вимоги до влади.

Серед них демонстранти назвали три пункти, а саме розпуск Верховної Ради, відставка голови Офісу президента Андрія Єрмака, а також складання повноважень президентом Володимиром Зеленським.

Після цього організатори акції рушили до Банкової до Офісу президента, де учасники акції провели тематичний флешмоб, який полягав у тому, щоб кинути до будівлі ОПУ кілька монет.

Надовго там демонстранти не затрималися, а одразу ж рушили у бік будівлі парламенту.

Після цього організатори заявили про те, що сьогодні акція закінчена і закликав усіх розходитися по будинках. Проте разом із тим вони заявили, що подібна демонстрація буде проведена наступного тижня.

Про підсумки акції прозвітували й в поліції, заявивши, що вона пройшла без порушень. Наразі поліцейські продовжують стежити за порядком.

Як повідомлялося раніше, 26 листопада Зеленський під час пресмарафону заявив, що 1 або 2 грудня в Україні може бути спроба державного перевороту.