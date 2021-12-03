Кличко ответил, на сколько и когда повысят тарифы на проезд в Киеве

В первый день 2022 года обещанного подорожания проезда не произойдет

После переполоха в связи с повышением цены за проезд в Киеве в 2,5 раза, которое должно было произойти уже 1 января 2022 года, мэр столицы Виталий Кличко расставил все точки над "і". Действительно, тарифы на проезд взлетят, однако не в первый день нового года, а только после окончания отопительного сезона — весной.

Соответствующее заявление градоначальник сделал в эфире телеканала "Киев".

По его словам, если человек решит проехать в метро, автобусе, трамвае или троллейбусе разово, то такая поездка обойдется в 20 грн. Однако билет по "Карте киевлянина" будет стоить 12 грн, а по проездному — 14.

Кроме того, продолжает Кличко, тарифы изменят только после обсуждений и соответствующего обоснования цен для жителей города.

Тем временем уже 7 декабря в Киевсовете рассмотрят дотацию размером 500 млн грн на проезд для "Киевпастранса" и метрополитена.

Ранее мы сообщали, что есть три варианта, которые помогут удешевить новую стоимость проезда в Киеве. О том, как сэкономить, — читайте в инфографике "Телеграфа".