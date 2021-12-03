Укр

Кличко ответил, на сколько и когда повысят тарифы на проезд в Киеве

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
11
Кличко пообещал подождать с новыми тарифами до весны Новость обновлена 03 декабря 2021, 10:59
Кличко пообещал подождать с новыми тарифами до весны

В первый день 2022 года обещанного подорожания проезда не произойдет

После переполоха в связи с повышением цены за проезд в Киеве в 2,5 раза, которое должно было произойти уже 1 января 2022 года, мэр столицы Виталий Кличко расставил все точки над "і". Действительно, тарифы на проезд взлетят, однако не в первый день нового года, а только после окончания отопительного сезона — весной.

Соответствующее заявление градоначальник сделал в эфире телеканала "Киев".

По его словам, если человек решит проехать в метро, автобусе, трамвае или троллейбусе разово, то такая поездка обойдется в 20 грн. Однако билет по "Карте киевлянина" будет стоить 12 грн, а по проездному — 14.

Кроме того, продолжает Кличко, тарифы изменят только после обсуждений и соответствующего обоснования цен для жителей города. 

Тем временем уже 7 декабря в Киевсовете рассмотрят дотацию размером 500 млн грн на проезд для "Киевпастранса" и метрополитена.    

Ранее мы сообщали, что есть три варианта, которые помогут удешевить новую стоимость проезда в Киеве. О том, как сэкономить, — читайте в инфографике "Телеграфа".

Теги:
#Виталий Кличко #Киев #Тарифы #Проезд
День рождения Савика Шустера стал местом встречи многих критиков президента
Политика
Оппозиционный фронт: какую роль придумал себе Аваков и кто может стать премьером после ухода Зеленского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
День рождения Савика Шустера стал местом встречи многих критиков президента
Оппозиционный фронт: какую роль придумал себе Аваков и кто может стать премьером после ухода Зеленского
Дата публикации
Категория
Дмитрий Кулеба хочет, чтобы отношение к Украине изменилось
"Мешают" три столицы: в МИД рассказали, почему Украина все еще не в НАТО
Дата публикации
Категория
Президент Украины Владимир Зеленский
Экономический паспорт украинца: дадут ли детям по 10 тысяч долларов
Дата публикации
Категория
Кулеба обеспокоен позицией Лукашенко по отношению к Украине
"Сжигает все мосты с Украиной": Кулеба отреагировал на заявления Лукашенко про Крым
Дата публикации
Категория
Коронавирус по-прежнему атакует как взрослых, так и детей
Выздоровевших почти вдвое больше, чем заболевших: свежая COVID-статистика на 3 декабря