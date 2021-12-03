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Кличко відповів, на скільки та коли підвищать тарифи на проїзд у Києві

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Кличко пообіцяв зачекати з новими тарифами до весни Новина оновлена 03 грудня 2021, 10:59
Кличко пообіцяв зачекати з новими тарифами до весни

Першого дня 2022 року обіцяного подорожчання проїзду не відбудеться

Після переполоху у зв’язку з підвищенням ціни за проїзд у Києві в 2,5 рази, яке мало статися вже 1 січня 2022 року, мер столиці Віталій Кличко розставив усі крапки над "і". Справді, тарифи на проїзд злетять, проте не в перший день нового року, а лише після закінчення опалювального сезону навесні.

Відповідну заяву градоначальник зробив у ефірі телеканалу "Київ".

За його словами, якщо людина вирішить проїхати у метро, автобусі, трамваї чи тролейбусі разово, то така поїздка коштуватиме 20 грн. Проте квиток по "Карті киянина" коштуватиме 12 грн, а по проїзному — 14 грн.

Крім того, продовжує Кличко, тарифи змінять лише після обговорень та відповідного обґрунтування цін для мешканців міста.

Тим часом уже 7 грудня у Київраді розглянуть дотацію розміром 500 млн грн на проїзд для "Київпастрансу" та метрополітену.

Раніше ми повідомляли, що є три варіанти, які допоможуть здешевити нову вартість проїзду у Києві. Про те, як заощадити, читайте в інфографіці "Телеграфа".

Теги:
#Віталій Кличко #Київ #Тарифи #Проїзд
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