Машину начало крутить на ровном месте: в Киеве произошло масштабное ДТП (видео)

Информации о пострадавших не поступало.

В Голосеевскомм районе Киева из-за масштабного ДТП образовались большие пробки на улице Заболотного.

Кадры с места происшествия и видео самого момента аварии были обнародованы в телеграм-канале "Київ Оперативний".

По данным местной полиции, в результате происшествия были повреждены сразу пять транспортных средств. О пострадавших информации не поступало.

Как видно на видео с регистратора одного из автомобилей, легковушку начало крутить на трассе, после чего ее толкнул движущийся за ней грузовик. В результате автомобиль выбросило прямо во встречный внедорожник.

На записи также видно, что водитель легковушки вышел из автомобиля самостоятельно. Все детали происшествия теперь будут устанавливать правоохранители.

Как видно на карте пробок, движение в районе сильно осложнено в обе стороны.

ДТП в Киеве

Напомним, накануне в Луцке подростки на автомобиле убегали от полицейских и въехали в толпу пешеходов. В результате столкновения шесть человек попали в больницу, среди них есть пятилетний ребенок и его мама. За их жизни борются врачи.