Машину почало крутити на рівному місці: у Києві сталася масштабна ДТП (відео)

Інформації про постраждалих не надходило.

У Голосіївському районі Києва через масштабну ДТП утворилися великі пробки на вулиці Заболотного.

Кадри з місця події та відео самого моменту аварії були оприлюднені у телеграм-каналі "Київ Оперативний".

За даними місцевої поліції, внаслідок пригоди було пошкоджено одразу п’ять транспортних засобів. Про постраждалих інформації не надходило.

Як видно на відео з реєстратора одного з автомобілів, легковик почало крутити на трасі, після чого її штовхнула вантажівка, що рухалася за нею. В результаті автомобіль викинуло прямо у зустрічний позашляховик.

На записі також видно, що водій легковика вийшов з автомобіля самостійно. Усі деталі пригоди тепер встановлюватимуть правоохоронці.

Як видно на карті пробок, рух у районі дуже ускладнений в обидві сторони.

ДТП у Києві

Нагадаємо, напередодні у Луцьку підлітки на автомобілі тікали від поліцейських та в’їхали в натовп пішоходів. Внаслідок зіткнення шестеро людей потрапили до лікарні, серед них є п’ятирічна дитина та її мама. За їхнє життя борються лікарі.