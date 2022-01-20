С Софии Киевской упал крест - как выглядит собор сейчас (фото, видео)

В результате падения части достопримечательности никто не пострадал.

Штормовые порывы ветра в январе перед Крещением повредили одну из визитных карточек столицы Украины — Софийский собор. Упал крест, весом 50 килограммов с одного из куполов. На его восстановление понадобится месяц, ведь он при падении раскололся.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте происшествия.

Опустевший купол выделяется на фоне соседних

Крест был плохо закреплен

Златоверхий Софийский собор — первый объект Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории страны. Его кресты реставрировали в последний раз еще в конце 70-х за десятилетие до внесения в список. Тогда, как рассказали в заповеднике, допустили ошибку обернув основу крестов из черного металла медью.

Здание собора — часть Национального заповедника "София Киевская"

Вернуть крест на его место планируют через месяц. Остальные — проверят, чтобы ситуация не повторилась.

История Софийского собора насчитывает без малого тысячу лет. Его возвели в первой половине 11 века. Окончанием строительства считают 1037 год. Его перестраивали, но сохранили старинные фрески, мозаики и фрагменты стенописи.

Упавший крест возвышался в юго-восточной части храма

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф".

Ранее штормовой ветер уже наделал бед по Украине и в столице — повалив новогодние елки, порвав флаг и обрушив дерево на машину с людьми.