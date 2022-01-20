С Софии Киевской упал крест - как выглядит собор сейчас (фото, видео)
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В результате падения части достопримечательности никто не пострадал.
Штормовые порывы ветра в январе перед Крещением повредили одну из визитных карточек столицы Украины — Софийский собор. Упал крест, весом 50 килограммов с одного из куполов. На его восстановление понадобится месяц, ведь он при падении раскололся.
Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте происшествия.
Златоверхий Софийский собор — первый объект Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории страны. Его кресты реставрировали в последний раз еще в конце 70-х за десятилетие до внесения в список. Тогда, как рассказали в заповеднике, допустили ошибку обернув основу крестов из черного металла медью.
Вернуть крест на его место планируют через месяц. Остальные — проверят, чтобы ситуация не повторилась.
История Софийского собора насчитывает без малого тысячу лет. Его возвели в первой половине 11 века. Окончанием строительства считают 1037 год. Его перестраивали, но сохранили старинные фрески, мозаики и фрагменты стенописи.
Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф".
Ранее штормовой ветер уже наделал бед по Украине и в столице — повалив новогодние елки, порвав флаг и обрушив дерево на машину с людьми.
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