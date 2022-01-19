Как украинцы празднуют Крещение: видео с высоты
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На омовение в ледяной воде решились и мужчины, и женщины разных возрастов.
Многие верующие украинцы 19 января празднуют Крещение Господне. Это один из важнейших, двунадесятых праздников в церковной иерархии. Главной из народных традиций в этот день является купание в проруби.
Одно из традиционных мест для окунания в воду в Крещение в столице Украины — Оболонская набережная. Как передает корреспондент "Телеграфа", здесь в заранее вырубленном во льду кресте, уже начали погружения в воду.
Прийти и присоединиться к традиционным крещенским купаниям решились десятки человек. Как "Телеграф" писал ранее — по народным поверьям такое омовение может смыть грехи, но священники утверждают — церковной практики такой нет.
В Киеве на Крещение 2022 года оборудовали 12 мест для организованного погружения в воду. На них не только подготовили локации, но и работают медики и спасатели.
Погружение в ледяную воду может вызвать у организма стресс, если человек предварительно не закалялся. Для тех, кто решил практиковать погружение в прорубь есть ряд простых правил, как минимизировать риски и подготовиться.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".
"Телеграф" ранее писал про то, что воду на Крещение святят и накануне праздника, и в сам день Водосвятия. Церковный праздник связан с крещением Христа в Иордане. Среди запретов этого дня — мораторий на ссоры, злословие и прием алкоголя перед омовением.
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