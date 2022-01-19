Как украинцы празднуют Крещение: видео с высоты

На омовение в ледяной воде решились и мужчины, и женщины разных возрастов.

Многие верующие украинцы 19 января празднуют Крещение Господне. Это один из важнейших, двунадесятых праздников в церковной иерархии. Главной из народных традиций в этот день является купание в проруби.

Одно из традиционных мест для окунания в воду в Крещение в столице Украины — Оболонская набережная. Как передает корреспондент "Телеграфа", здесь в заранее вырубленном во льду кресте, уже начали погружения в воду.

На Оболони оборудовали специальное место для омовений

Место для погружения вырублено в толстом слое льда

Крещение на киевской Оболони Окунуться собрались многие киевляне

Прийти и присоединиться к традиционным крещенским купаниям решились десятки человек. Как "Телеграф" писал ранее — по народным поверьям такое омовение может смыть грехи, но священники утверждают — церковной практики такой нет.

Многие купальщики приехали на авто

Окунание в воды Днепра

В воду заходят одновременно несколько человек

Холодная вода не смутила верующих Окунание в ледяную воду

По поверьям - вода смоет грехи и предаст здоровья Крещенские купания на Оболони

В Киеве на Крещение 2022 года оборудовали 12 мест для организованного погружения в воду. На них не только подготовили локации, но и работают медики и спасатели.

Спасатели следят за ситуацией Спасатели на дежурстве во время Крещения

Погружение в ледяную воду может вызвать у организма стресс, если человек предварительно не закалялся. Для тех, кто решил практиковать погружение в прорубь есть ряд простых правил, как минимизировать риски и подготовиться.

Читайте также: Категория Здоровье Врач рассказала, кому нельзя нырять в прорубь на Крещение Врач назвала болезни, которые могут обостриться из-за ныряния в холодную воду

Часть людей подошла к погружению с юмором

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

"Телеграф" ранее писал про то, что воду на Крещение святят и накануне праздника, и в сам день Водосвятия. Церковный праздник связан с крещением Христа в Иордане. Среди запретов этого дня — мораторий на ссоры, злословие и прием алкоголя перед омовением.