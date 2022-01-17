Ежегодно 19 января отмечается великий церковный праздник

В среду в Украине отмечается праздник, приуроченный к крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем — Крещение Господне или Богоявление. В память того, что 30-летний Спаситель своим Крещением освятил воду во всех храмах и водоемах, в ночь с 18 на 19 января святят воду – проводят так называемый обряд водосвятия.

Именно в этот период верующие наделяют воду уникальными чудодейственными свойствами. Считается, что она способна лечить людей физически и духовно, не портиться и ее можно хранить целый год.

Как и когда святят воду на Крещение

Освящать воду принято два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник — Великой агиасмой. И второй раз — в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии. Для этого священнослужитель опускает в прорубь распятие и произносит слова молитвы. После этого вода наделяется целебными свойствами. Также освятить воду можно в храме.

Главная традиция Крещения Господне — купание в освященной проруби в форме креста или круга: верующие на несколько секунд погружаются в воду и, таким образом, смывают с себя грехи, очищают душу и наделяются крепким здоровьем на целый год.

В освященную купель следует окунаться три раза, со словами: "Во имя Отца, Сына и Святого Духа".

Купаться в проруби можно только после освящения воды

Освященная вода также очищают жилища. Если вы намеренны пить такую воду, то это нужно делать натощак сразу после пробуждения. При этом нужно произнести слова молитвы:

"Господи, принимаю Твой дар, воду святую, которая поможет мне избавиться от грехов и не повторять их в жизни праведной. Укрепляю свой дух, свою плоть, свою веру. Аминь"

Добавим, что после праздника Крещение Господне в Украине в январе отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа" (календарь).