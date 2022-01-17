Как и когда святят воду на Крещение
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Ежегодно 19 января отмечается великий церковный праздник
В среду в Украине отмечается праздник, приуроченный к крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем — Крещение Господне или Богоявление. В память того, что 30-летний Спаситель своим Крещением освятил воду во всех храмах и водоемах, в ночь с 18 на 19 января святят воду – проводят так называемый обряд водосвятия.
Именно в этот период верующие наделяют воду уникальными чудодейственными свойствами. Считается, что она способна лечить людей физически и духовно, не портиться и ее можно хранить целый год.
Как и когда святят воду на Крещение
Освящать воду принято два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник — Великой агиасмой. И второй раз — в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии. Для этого священнослужитель опускает в прорубь распятие и произносит слова молитвы. После этого вода наделяется целебными свойствами. Также освятить воду можно в храме.
Главная традиция Крещения Господне — купание в освященной проруби в форме креста или круга: верующие на несколько секунд погружаются в воду и, таким образом, смывают с себя грехи, очищают душу и наделяются крепким здоровьем на целый год.
В освященную купель следует окунаться три раза, со словами: "Во имя Отца, Сына и Святого Духа".
Освященная вода также очищают жилища. Если вы намеренны пить такую воду, то это нужно делать натощак сразу после пробуждения. При этом нужно произнести слова молитвы:
"Господи, принимаю Твой дар, воду святую, которая поможет мне избавиться от грехов и не повторять их в жизни праведной. Укрепляю свой дух, свою плоть, свою веру. Аминь"
Добавим, что после праздника Крещение Господне в Украине в январе отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа" (календарь).
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