Як і коли святять воду на Водохреща
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Щорічно 19 січня відзначається велике церковне свято
У середу в Україні відзначається свято, приурочене до хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем — Хрещення Господнє або Богоявлення. На згадку про те, що 30-річний Спаситель своїм Хрещенням освятив воду у всіх храмах і водоймах, у ніч з 18 на 19 січня святять воду – проводять так званий обряд водосвяття.
Саме в цей період віряни наділяють воду унікальними чудодійними властивостями. Вважається, що вона здатна лікувати людей фізично та духовно, не псуватись і її можна зберігати цілий рік.
Як і коли святять воду на Водохреща
Святити воду прийнято двічі. Напередодні, 18 січня, у Водохресний святвечір — Великою агіасмою. І вдруге – у день Богоявлення, 19 січня, на Божественній літургії. Для цього священнослужитель опускає в ополонку розп’яття і вимовляє слова молитви. Після цього вода наділяється цілющими властивостями. Також освятити воду можна у храмі.
Головна традиція Хрещення Господнє — купання в освяченій ополонці у формі хреста чи кола: віряни на кілька секунд занурюються у воду і, таким чином, змивають із себе гріхи, очищають душу та наділяються міцним здоров’ям на цілий рік.
У освячену купіль слід занурюватися тричі, зі словами: "В ім’я Отця, Сина та Святого Духа".
Освячена вода також очищає житло. Якщо ви маєте намір пити таку воду, то це потрібно робити натщесерце відразу після пробудження. При цьому слід вимовити слова молитви:
"Господи, приймаю Твій дар, воду святу, яка допоможе мені позбутися гріхів і не повторювати їх у житті праведному. Зміцнюю свій дух, свою плоть, свою віру. Амінь"
Додамо, що після свята Водохреще в Україні в січні відзначається ще кілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфа" (календар).
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