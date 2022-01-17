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Як і коли святять воду на Водохреща

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Хрещення Господнє 2022
Хрещення Господнє 2022

Щорічно 19 січня відзначається велике церковне свято

У середу в Україні відзначається свято, приурочене до хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем — Хрещення Господнє або Богоявлення. На згадку про те, що 30-річний Спаситель своїм Хрещенням освятив воду у всіх храмах і водоймах, у ніч з 18 на 19 січня святять воду – проводять так званий обряд водосвяття.

Саме в цей період віряни наділяють воду унікальними чудодійними властивостями. Вважається, що вона здатна лікувати людей фізично та духовно, не псуватись і її можна зберігати цілий рік.

Як і коли святять воду на Водохреща

Святити воду прийнято двічі. Напередодні, 18 січня, у Водохресний святвечір — Великою агіасмою. І вдруге – у день Богоявлення, 19 січня, на Божественній літургії. Для цього священнослужитель опускає в ополонку розп’яття і вимовляє слова молитви. Після цього вода наділяється цілющими властивостями. Також освятити воду можна у храмі.

Головна традиція Хрещення Господнє — купання в освяченій ополонці у формі хреста чи кола: віряни на кілька секунд занурюються у воду і, таким чином, змивають із себе гріхи, очищають душу та наділяються міцним здоров’ям на цілий рік.

У освячену купіль слід занурюватися тричі, зі словами: "В ім’я Отця, Сина та Святого Духа".

Купатися в ополонці можна тільки після освячення води
Купатися в ополонці можна тільки після освячення води

Освячена вода також очищає житло. Якщо ви маєте намір пити таку воду, то це потрібно робити натщесерце відразу після пробудження. При цьому слід вимовити слова молитви:

"Господи, приймаю Твій дар, воду святу, яка допоможе мені позбутися гріхів і не повторювати їх у житті праведному. Зміцнюю свій дух, свою плоть, свою віру. Амінь"

Додамо, що після свята Водохреще в Україні в січні відзначається ще кілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфа" (календар).

Теги:
#Традиції #Освячення #Хрещення Господнє
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