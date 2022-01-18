Праздник Крещения Господня 19 января: священник рассказал, почему не надо нырять на Крещение

Праздник Крещения христиане чтили с давних времен

Христиане 19 января отмечают День Крещения Господня, Богоявления – один из величайших праздников, входящий в число двунадесятых, который в народе известен как Крещение. Священник Православной церкви Украины протоиерей Дмитрий Поворотный в комментарии "Телеграфу" рассказал об истории праздника и объяснил, почему купание в водоемах 19 января не освобождает от грехов.

Крещение: история и значение праздника

С первых времен христианства праздник Богоявления был одним из трех праздников, который вообще отмечали христиане, в их числе – Воскресение Христово (Пасха) и Сошествие Духа Святого (Пятидесятница). Важно заметить, что первоначально в день Богоявления одновременно праздновались события Рождества Христова и Крещения Спасителя в водах Иордана.

Первые письменные упоминания о сохранившихся празднованиях достигают ІІ-ІІІ века. Со временем, в V веке, было принято решение об отдельном праздновании события Рождества Христова и с тех пор мы эти события празднуем отдельно, а дни между праздниками называем Святками, Святыми Днями. В некоторых Церквах, например в Армянской апостольской Церкви и Эфиопской православной Церкви, эти праздники до сих пор празднуют вместе, в празднике Богоявления.

Есть несколько названий этого праздника – Богоявление, Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Крещение. Прежде всего этот день посвящен выдающемуся событию, когда после крещения Иисуса Христа от Иоанна Крестителя в реке Иордан произошло явление Святой Троицы: "И произошло в те дни, пришел Иисус из Назарета галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас же увидел Иоанн раскрывающиеся небеса и Духа, Который, как голубь, восходил на Него".

"То есть Бог-Отец свидетельствовал о Своем Сыне, а Дух Святой в виде голубя сошел с неба – Бог явил себя в Святой Троице, потому и название – Богоявление", – объясняет отец Дмитрий.

Что нужно делать 19 января на Крещение

Как отметил священник, 19 января христианам важно посетить богослужение. Начать этот день следует с Божественной литургии – главного богослужения нашей Церкви, где в Таинствах исповеди и причастия очищаем душу от грехов.

Также в этот день совершается Великое освящение воды в храмах и на водоемах в память Крещения Спасителя от Иоанна в водах Иордана. Традиция освящения воды, по словам священника, упоминается с первых веков христианства. Добавим, что освящают воду дважды: 18 января, в Навечерие Богоявления, и в сам праздник, 19 января.

"Освящение совершается в знак того, что Спаситель, придя на реку Иордан, погрузился в эту воду и освятил природу воды. В молитвах мы просим: "Чтобы освятилась вода эта силой, и действом, и восхождением Святого Духа, чтобы была послана ей благодать освобождения, благословение Иорданское, Господу помолимся", — рассказал священник.

Освященная на Крещение вода называется Большой Агиасмой, это с греческого – "Великая Святыня". Набожные люди берут ее домой и с молитвой, натощак, потребляют ее в течение года для укрепления духовных и физических сил.

А еще есть традиция приглашать 19 января священников для освящения дома.

"В День Богоявления следует прийти в храм, помолиться, причаститься и очистить душу от грехов именно таким образом. Ибо ничто не смывает с нас грехи, не изменяет нас, как только искренняя Исповедь и Причастие Святых Христовых Таин", — заключает священник.

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Ныряние на Крещение: связана ли эта традиция с церковью

Практика купаться на Крещение в водоемах существует недолго. Священник отмечает, что традиция нырять в прорубь 19 января не подразумевает никакой религиозной составляющей.

"Когда нет живой религиозной жизни, то религию заменяют разные предрассудки или приметы. Никакого религиозного действа в этом купании нет", — говорит отец Дмитрий.

Как рассказал протоиерей, в древней Церкви крещение новообращенных происходило только три раза в течение года: в День Богоявления, Воскресения Христова и Пятидесятницы. Так, 19 января происходили массовые крещения, но речь идет не о нырянии для "смытия" грехов, а про Таинство Крещения. Более того, проходило это в реках в тёплых странах, где климат отличный от нашего. Тем более, что у нас ныряние часто сочетается с крепкими напитками и шашлыками, что точно не имеет отношения к духовности.

Священник добавляет, что ныряние в прорубь 19 января – это личное дело каждого, но точно не способ "смыть грехи".

"Грехом может быть все, учитывая смысл, который вы вкладываете в то или иное действие. Если человек считает, что ныряние в холодную реку 19 января смывает грехи или помогает обрести святость, то, конечно, это не так. Это всего лишь купание. И грех заключается не в самом нырянии, а в том, что есть такое неправильное отношение к этому. Таким образом, Церковь не запрещает купаться в праздник Богоявления, но в то же время и не благословляет это делать. Это личное дело и ответственность каждого человека, поэтому о последствиях этого купания для здоровья и жизни человек должен отдавать себе отчет", — резюмировал отец Дмитрий.

Как сообщал "Телеграф", в Православной церкви Украины развенчали популярный миф о том, что погружение в прорубь на Крещение 19 января избавляет от грехов.