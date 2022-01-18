Свято Хрещення Господнього 19 січня: священник розповів, чому не треба пірнати на Водохреща

Свято Водохрещі християни шанували з давніх-давен

Християни 19 січня відзначають День Хрещення Господнього, Богоявлення – одне з найбільших свят, яке входить до числа двунадесятих, в народі відоме як Водохреща. Священник Православної церкви України, протоієрей Дмитро Поворотний в коментарі "Телеграфу" розповів про історію свята і пояснив, чому купання у водоймах 19 січня не звільняє від гріхів.

Водохреща: історія і значення свята

З перших часів християнства свято Богоявлення було одним з трьох свят, яке взагалі відзначали християни, в їх числі – Воскресіння Христове (Пасха) і Зішестя Духа Святого (П’ятидесятниця). Важливо зауважити, що спочатку в день Богоявлення одночасно святкувалися події Різдва Христового і Хрещення Спасителя в водах Йордану.

Перші письмові згадки про святкування, що збереглися, сягають ІІ-ІІІ століття. З часом, в V столітті , було прийнято рішення про окреме святкування події Різдва Христового і з тих пір ми ці події святкуємо окремо, а дні між святами називаємо Святками, Святими днями. В деяких Церквах, наприклад у Вірменській апостольській Церкві та Ефіопській православній Церкві, ці свята досі святкують разом, в святі Богоявлення.

Є декілька назв цього свята – Богоявлення, Хрещення Господа Бога та Спаса нашого Ісуса Христа, Водохреща. Насамперед цей день присвячено визначній події, коли після хрещення Ісуса Христа від Івана Хрестителя в річці Йордан відбулося явлення Святої Тройці: "І сталось у ті дні, прийшов Ісус із Назарета галилейського і хрестився від Іоана в Йордані. І коли виходив з води, зараз же побачив Іоан небеса, що розкривалися, і Духа, Який, мов голуб, сходив на Нього. І голос був з небес: Ти Син Мій Улюблений, в Якому Моє благовоління (Лк.1:9-11)".

"Тобто Бог-Отець засвідчив про Свого Сина, а Дух Святий у вигляді голуба зійшов з неба – Бог явив себе у Святій Тройці, тому і назва – Богоявлення", — пояснює отець Дмитро.

Що треба робити 19 січня на Водохреща

Як зауважив священник, 19 січня християнам важливо відвідати богослужіння. Починати цей день треба з Божественної літургії – головного богослужіння нашої Церкви, де в Таїнствах сповіді та причастя очищаємо душу від гріхів.

Також у цей день відбувається Велике освячення води в храмах і на водоймах в пам’ять Хрещення Спасителя від Іоанна в водах Йордану. Традиція освячення води, за словами священника, згадується з перших століть християнства. Додамо, що освячують воду двічі: 18 січня, у Надвечір'я Богоявлення, та у саме свято, 19 січня.

"Освячення відбувається в знак того, що Спаситель, прийшовши на річку Йордан, занурився в цю воду і освятив природу води. В молитвах ми просимо: "Щоб освятилася вода ця силою, і дійством, і сходженням Святого Духа, щоб була послана їй благодать визволення, благословення Йорданське, Господу помолимось", — розповів священик.

Освячена на Водохреща вода називається Великою Агіасмою, це з грецької – "Велика Святиня". Побожні люди беруть її додому і з молитвою, натщесерце, споживають її впродовж року для зміцнення духовних і фізичних сил.

А ще є традиція запрошувати 19 січня священників для освячення оселі.

"В День Богоявлення слід прийти до храму, помолитися, причастися і очистити душу від гріхів саме таким чином. Бо ніщо не змиває з нас гріхи, не змінює нас, як тільки щира Сповідь і Причастя Святих Христових Таїн", — підсумовує священник.

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Пірнання на Водохреща: чи пов’язана ця традиція з церквою

Практика купатися на Водохреща у водоймах існує недовго. Священник наголошує, що традиція пірнати в ополонку 19 січня немає жодної релігійної складової.

"Коли немає живого релігійного життя, то релігію заміняють різні забобони чи прикмети. Ніякого релігійного дійства в цьому купанні немає", — каже отець Дмитро.

Як розповів протоієрей, в древній Церкві хрещення новонавернених відбувалося лише тричі впродовж року: в День Богоявлення, Воскресіння Христового і П’ятидесятницю. Тож так, 19 січня відбувалися масові хрещення, але йдеться не про пірнання для "змиття" гріхів, а Таїнство Хрещення. Більше того, проходило це в річках у теплих країнах, де клімат відмінний від нашого. Тим паче, що в нас пірнання часто поєднується з міцними напоями і шашликами, що точно немає відношення до духовності.

Священник додає, що пірнання в ополонку 19 січня – це особиста справа кожного, але точно не спосіб "змити гріхи".

"Гріхом може бути все, враховуючи сенс, який ви вкладаєте в ту чи іншу дію. Якщо людина вважає, що пірнання в холодну річку 19 січня — змиває гріхи чи допомагає набути святості, то, звичайно, це не так. Це всього лише купання. І гріх полягає не в самому пірнанні, а в тому, що є таке неправильне ставлення до цього. Отже, Церква не забороняє купатися в свято Богоявлення, але в той же час і не благословляє це робити. Це особиста справа і відповідальність кожної людини, тому і наслідки цього купання для здоров’я і життя людина повинна усвідомлювати", — резюмував отець Дмитро.

Як повідомляв "Телеграф", в Православній церкві України розвінчали популярний міф про те, що занурення в ополонку на Водохреща 19 січня позбавляє від гріхів.