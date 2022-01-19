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Як українці святкують Водохреще: відео з висоти

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Хрещення у Києві
Хрещення у Києві

На обмивання в крижаній воді зважилися і чоловіки, і жінки різного віку.

Багато віруючих українців 19 січня святкують Хрещення Господнє. Це одне з найважливіших, двонадесятих свят у церковній ієрархії. Головною з народних традицій у цей день є купання у ополонці.

Одне із традиційних місць для занурення у воду у Водохреще у столиці України — Оболонська набережна. Як передає кореспондент "Телеграфу", тут у заздалегідь вирубаному на льоду хресті вже почали занурення у воду.

На Оболоні обладнали спеціальне місце для омивань
На Оболоні обладнали спеціальне місце для омивань
Місце для занурення вирубане в товстому шарі льоду
Місце для занурення вирубане в товстому шарі льоду
Водохреще на київській Оболоні
Водохреще на київській Оболоні
Зануритися зібралося багато киян
Зануритися зібралося багато киян

Прийти і приєднатися до традиційних хрещенських купань наважилися десятки людей. Як "Телеграф" писав раніше — за народними повір’ями таке омивання може змити гріхи, але священики стверджують — церковної практики такої немає.

Багато купальників приїхали на авто
Багато купальників приїхали на авто
Занурення у води Дніпра
Занурення у води Дніпра
У воду заходять одночасно кілька людей
У воду заходять одночасно кілька людей
Холодна вода не збентежила віруючих
Холодна вода не збентежила віруючих
Занурення у крижану воду
Занурення у крижану воду
За повір’ями — вода змиє гріхи і додає здоров’я
За повір’ями — вода змиє гріхи і додає здоров’я
Водохреще купання на Оболоні
Водохреще купання на Оболоні

У Києві на Водохреще 2022 року обладнано 12 місць для організованого занурення у воду. На них не лише підготували локації, а й працюють медики та рятувальники.

Рятувальники стежать за ситуацією
Рятувальники стежать за ситуацією
Рятувальники на чергуванні під час Водохреща
Рятувальники на чергуванні під час Водохреща

Занурення в крижану воду може викликати у організму стрес, якщо людина заздалегідь не загартовувалася. Для тих, хто вирішив практикувати занурення в ополонку є ряд простих правил, як мінімізувати ризики та підготуватися.

Частина людей підійшла до занурення з гумором
Частина людей підійшла до занурення з гумором

Фото: Ян Доброносов, Телеграф.

"Телеграф" раніше писав про те, що воду на Водохреща освячують і напередодні свята, і в сам день Водосвяття. Церковне свято пов’язане з хрещенням Христа в Йордані. Серед заборон цього дня — мораторій на сварки, лихослів’я та вживання алкоголю перед омиванням.

Теги:
#Київ #Оболонь #Хрещення
Хрещення у Києві
Київ
Як українці святкують Водохреще: відео з висоти
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Дата публікації
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Хрещення у Києві
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