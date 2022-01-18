Як правильно купатися в ополонці на Хрещення: прості правила (інфографіка)

Занурення в ополонку — не просто модна тенденція, а релігійний ритуал, в основі якого знаходиться духовне очищення

У середу, 19 січня, православні християни відзначають Хрещення Господнє. Однією з традицій цього свята є занурення в крижану ополонку, що є звичною практикою для багатьох людей.

"Телеграф" нагадає найголовніші правила такого екстремального купання — що варто робити до нього і після, а також комусь взагалі не варто вдаватися до подібних дій.

Що робити перед купанням?

Фахівці зазначають, що насамперед слід переконатися, що на березі водойми, де ви вирішили скупатися на Водохреща, є навчені рятувальники. Такий нагляд потрібен, щоб максимально убезпечити своє здоров’я.

Також до купання рекомендується:

поїсти — приблизно за годину до занурення;

провести розминку — безпосередньо на березі водойми;

виміряти тиск.

Майте на увазі, що знижений тиск є імовірною ознакою виникнення судом у холодній воді. Якщо його показники підвищені, існує ризик мікроінсульту.

Саме занурення

Різко заходити в холодну воду не варто — у організма може початися раптовий стрес. До того ж до ополонки варто підійти в максимально зручному, неслизькому взутті.

Входити у воду найкраще, затамувавши подих. Загалом ця дія не повинна займати більше хвилини, а в ідеалі лише 10-15 секунд.

Щоб очиститися і душею, і тілом, занурення краще здійснювати з триразовою молитвою "В ім’я Отця, Сина і Святого Духа".

Після купання

Людині, яка здійснила занурення в ополонку, варто:

розтерти себе сухим рушником;

випити гарячого чаю;

швидко одягнутися в сухий одяг (бажано мати вовняні шкарпетки та шапку).

А ось пити алкогольні напої не рекомендується ні до, ні після купання в ополонці. Це може негативно вплинути на стан судин, що, у свою чергу, призведе до великих ускладнень стану здоров’я.

Більше подробиць можна дізнатися з нашої інфографіки:

Правила купання на Водохреща

Нагадаємо, раніше ми писали, кому лікарі не рекомендують занурюватися в ополонку та з яких причин. Про це "Телеграфу" докладно розповіла лікар-терапевт Харківського медичного центру "Мамаврач" Надія Жарікова.

Якщо ж ви впевнені у своєму здоров’ї та збираєтеся зробити омивання у крижаній воді, варто дізнатися, яку погоду на Водохреща прогнозують синоптики у різних регіонах України.