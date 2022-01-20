Рус

З Софії Київської впав хрест – як виглядає собор зараз (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
98
Хрест із собору впав уночі Новина оновлена 20 січня 2022, 13:55
Хрест із собору впав уночі

Внаслідок падіння частини пам’ятки ніхто не постраждав.

Штормові пориви вітру у січні перед Водохрещем пошкодили одну з візитівок столиці України — Софійський собор. Впав хрест, вагою 50 кілограмів із одного з куполів. На його поновлення знадобиться місяць, адже він при падінні розколовся.

Кореспондент "Телеграфа" побував на місці події.

Спустілий купол виділяється на тлі сусідніх
Спустілий купол виділяється на тлі сусідніх
Хрест був погано закріплений
Хрест був погано закріплений

Золотоверхий Софійський собор є першим об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на території країни. Його хрести востаннє реставрували ще наприкінці 70-х за десятиліття до внесення до списку. Тоді, як розповіли в заповіднику, припустилися помилки, обернувши основу хрестів із чорного металу міддю.

Будівля собору — частина Національного заповідника "Софія Київська"
Будівля собору — частина Національного заповідника "Софія Київська"

Повернути хрест на його місце планують за місяць. Решту перевірять, щоб ситуація не повторилася.

Історія Софійського собору налічує майже тисячу років. Його звели у першій половині 11 століття. Закінченням будівництва вважають 1037 рік. Його розбудовували, але зберегли старовинні фрески, мозаїки та фрагменти стінопису.

Хрест, що впав, височив у південно-східній частині храму
Хрест, що впав, височив у південно-східній частині храму

Фото та відео: Ян Доброносов, "Телеграф".

Раніше штормовий вітер уже наробив бід по Україні та в столиці — поваливши новорічні ялинки, порвавши прапор та обваливши дерево на машину з людьми.

Теги:
#Київ #Собор #Софія Київська #Хрест
Прес-секретар президента РФ озвучив нові погрози
Новини Росії
У Путіна прямо пригрозили загостренням війни на Донбасі через санкції США
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Прес-секретар президента РФ озвучив нові погрози
У Путіна прямо пригрозили загостренням війни на Донбасі через санкції США
Дата публікації
Категорія
Американські Javelin ще не були у справжньому бою в Україні, але РФ їх уже побоюється
Російські танки згорять за три секунди: чим відповість Україна на вторгнення Путіна
Дата публікації
Категорія
Перевірки стануть обов’язковими восени 2022 року
Обов’язковий техогляд в Україні стосуватиметься всіх, але є нюанс: відомо, які авто перевірять першими
Дата публікації
Категорія
Причина такого підвищення не повідомляється
Правління одного з українських держбанків збільшило собі зарплату у 25 разів
Дата публікації
Категорія
Україну засипле снігом
Сніжний шторм впевнено накриває Україну: які області засипле найбільше