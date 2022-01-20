З Софії Київської впав хрест – як виглядає собор зараз (фото, відео)

Внаслідок падіння частини пам’ятки ніхто не постраждав.

Штормові пориви вітру у січні перед Водохрещем пошкодили одну з візитівок столиці України — Софійський собор. Впав хрест, вагою 50 кілограмів із одного з куполів. На його поновлення знадобиться місяць, адже він при падінні розколовся.

Кореспондент "Телеграфа" побував на місці події.

Спустілий купол виділяється на тлі сусідніх

Хрест був погано закріплений

Золотоверхий Софійський собор є першим об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на території країни. Його хрести востаннє реставрували ще наприкінці 70-х за десятиліття до внесення до списку. Тоді, як розповіли в заповіднику, припустилися помилки, обернувши основу хрестів із чорного металу міддю.

Будівля собору — частина Національного заповідника "Софія Київська"

Повернути хрест на його місце планують за місяць. Решту перевірять, щоб ситуація не повторилася.

Історія Софійського собору налічує майже тисячу років. Його звели у першій половині 11 століття. Закінченням будівництва вважають 1037 рік. Його розбудовували, але зберегли старовинні фрески, мозаїки та фрагменти стінопису.

Хрест, що впав, височив у південно-східній частині храму

Фото та відео: Ян Доброносов, "Телеграф".

Раніше штормовий вітер уже наробив бід по Україні та в столиці — поваливши новорічні ялинки, порвавши прапор та обваливши дерево на машину з людьми.