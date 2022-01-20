З Софії Київської впав хрест – як виглядає собор зараз (фото, відео)
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Внаслідок падіння частини пам’ятки ніхто не постраждав.
Штормові пориви вітру у січні перед Водохрещем пошкодили одну з візитівок столиці України — Софійський собор. Впав хрест, вагою 50 кілограмів із одного з куполів. На його поновлення знадобиться місяць, адже він при падінні розколовся.
Кореспондент "Телеграфа" побував на місці події.
Золотоверхий Софійський собор є першим об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на території країни. Його хрести востаннє реставрували ще наприкінці 70-х за десятиліття до внесення до списку. Тоді, як розповіли в заповіднику, припустилися помилки, обернувши основу хрестів із чорного металу міддю.
Повернути хрест на його місце планують за місяць. Решту перевірять, щоб ситуація не повторилася.
Історія Софійського собору налічує майже тисячу років. Його звели у першій половині 11 століття. Закінченням будівництва вважають 1037 рік. Його розбудовували, але зберегли старовинні фрески, мозаїки та фрагменти стінопису.
Фото та відео: Ян Доброносов, "Телеграф".
Раніше штормовий вітер уже наробив бід по Україні та в столиці — поваливши новорічні ялинки, порвавши прапор та обваливши дерево на машину з людьми.
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