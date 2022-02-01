Зам Кличко станет новым главой Киевской ОГА: источник раскрыл подробности

Ранее чиновника чуть не назначили главой КГГА

Новым руководителем Киевской областной государственной администрации станет первый заместитель мэра Киева Виталия Кличко Алексей Кулеба.

Его назначение произойдет уже в среду, 2 февраля, сообщают источники "Телеграфа".

Заметим, что Алексей Кулеба считается приближенным к главе Офиса президента Андрею Ермаку, в частности, сам Кличко признавался, что именно по рекомендации из ОП нанял его.

Чиновника долгое время рассматривали на пост главы Киевской городской государственной администрации вместо самого Кличко, но позже от этой идеи отказались, так как искали "более сильного и яркого кандидата".

Сейчас руководителем Киевской ОГА является Василий Володин.

Кто такой Алексей Кулеба?

Алексей Кулеба коренной киевлянин, ему 38 лет, и он получил диплом магистра в международной экономике в Киевском национальном экономическом университете, и является кандидатом наук в госуправлении.

Он много лет занимался предпринимательской деятельностью, с 2019-го года возглавил Департамент городского благоустройства КГГА, а с 2021 года занял пост первого заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющих полномочий.

Алексей Кулеба

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что, когда осенью по КГГА пронеслась волна обысков, она не затронула только департамент благоустройства, который ранее возглавлял Кулеба.