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Зам Кличка стане новим головою Київської ОДА: джерело розкрило подробиці

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Олексій Кулеба та Віталій Кличко Новина оновлена 01 лютого 2022, 13:22
Олексій Кулеба та Віталій Кличко

Раніше посадовця мало не призначили головою КМДА

Новим керівником Київської обласної державної адміністрації стане перший заступник мера Києва Віталія Кличка Олексій Кулеба.

Його призначення відбудеться вже у середу, 2 лютого, повідомляють джерела "Телеграфу".

Зауважимо, що Олексій Кулеба вважається наближеним до голови Офісу президента Андрія Єрмака, зокрема, сам Кличко зізнавався, що саме за рекомендацією з ОП найняв його.

Чиновника довгий час розглядали на посаду голови Київської міської державної адміністрації замість самого Кличка, але пізніше від цієї ідеї відмовилися, бо шукали "сильнішого та яскравішого кандидата".

Наразі керівником Київської ОДА є Василь Володін.

Хто такий Олексій Кулеба?

Олексій Кулеба корінний киянин, йому 38 років, і він отримав диплом магістра у міжнародній економіці в Київському національному економічному університеті, і є кандидатом наук у держуправлінні.

Він багато років займався підприємницькою діяльністю, з 2019 року очолив Департамент міського благоустрою КМДА, а з 2021 року обійняв посаду першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

Олексій Кулеба
Олексій Кулеба

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що коли восени КМДА накрила хвиля обшуків, вона не торкнулася тільки департаменту благоустрою, який раніше очолював Кулеба.

Теги:
#Віталій Кличко #Київ #КМДА #Київська ОДА #Офіс Президента #Олексій Кулеба
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Зам Кличка стане новим головою Київської ОДА: джерело розкрило подробиці