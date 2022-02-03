Экс-глава Киева Попов оконфузился с датой — исправлять его взялся Кличко

Киевский градоначальник указал, что однажды тоже так оговорился и теперь ему это все вспоминают.

Бывший глава КГГА, а ныне депутат столичного Горсовета, Александр Попов оговорился в своей речи и заявил, что работает в органах местного самоуправления почти сто лет.

Кадры его выступления разлетелись по сети.

"Я в местном самоуправлении с 1924 года", — заявил Попов.

На оговорку обратил внимание мэр Киева Виталий Кличко, после чего депутат поправил себя и уточнил, что работает там с 1994 года.

Кличко же отметил, что однажды тоже напутал дату и теперь все это вспоминают.

"Я тоже хочу прославиться", — добавил Попов и рассмеялся.

На его слова отреагировал журналист Юрий Смирнов.

"Я знал, что экс-глава КГГА времен Януковича Попов давно в политике, но не настолько же", — отметил он.

Эпизод, о котором говорил Кличко, случился 27 декабря во время его поздравления с наступающим Новым Годом. Тогда мэр Киева оговорился и поздравил жителей столицы с 2220 годом, но затем исправил себя и поздравил уже с 2222 годом.

Естественно этот конфуз не остался без внимания и породил массу шуток в сети.

Сам Кличко воспринял свой ляп с иронией и показал постер с пожеланиями на "новый 2222 год".