Экс-глава Киева Попов оконфузился с датой — исправлять его взялся Кличко
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Киевский градоначальник указал, что однажды тоже так оговорился и теперь ему это все вспоминают.
Бывший глава КГГА, а ныне депутат столичного Горсовета, Александр Попов оговорился в своей речи и заявил, что работает в органах местного самоуправления почти сто лет.
Кадры его выступления разлетелись по сети.
"Я в местном самоуправлении с 1924 года", — заявил Попов.
На оговорку обратил внимание мэр Киева Виталий Кличко, после чего депутат поправил себя и уточнил, что работает там с 1994 года.
Кличко же отметил, что однажды тоже напутал дату и теперь все это вспоминают.
"Я тоже хочу прославиться", — добавил Попов и рассмеялся.
На его слова отреагировал журналист Юрий Смирнов.
"Я знал, что экс-глава КГГА времен Януковича Попов давно в политике, но не настолько же", — отметил он.
Эпизод, о котором говорил Кличко, случился 27 декабря во время его поздравления с наступающим Новым Годом. Тогда мэр Киева оговорился и поздравил жителей столицы с 2220 годом, но затем исправил себя и поздравил уже с 2222 годом.
Естественно этот конфуз не остался без внимания и породил массу шуток в сети.
Сам Кличко воспринял свой ляп с иронией и показал постер с пожеланиями на "новый 2222 год".
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