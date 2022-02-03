Укр

Экс-глава Киева Попов оконфузился с датой — исправлять его взялся Кличко

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
83
Александр Попов
Александр Попов

Киевский градоначальник указал, что однажды тоже так оговорился и теперь ему это все вспоминают.

Бывший глава КГГА, а ныне депутат столичного Горсовета, Александр Попов оговорился в своей речи и заявил, что работает в органах местного самоуправления почти сто лет.

Кадры его выступления разлетелись по сети.

"Я в местном самоуправлении с 1924 года", — заявил Попов.

На оговорку обратил внимание мэр Киева Виталий Кличко, после чего депутат поправил себя и уточнил, что работает там с 1994 года.

Кличко же отметил, что однажды тоже напутал дату и теперь все это вспоминают.

"Я тоже хочу прославиться", — добавил Попов и рассмеялся.

На его слова отреагировал журналист Юрий Смирнов.

"Я знал, что экс-глава КГГА времен Януковича Попов давно в политике, но не настолько же", — отметил он.

Эпизод, о котором говорил Кличко, случился 27 декабря во время его поздравления с наступающим Новым Годом. Тогда мэр Киева оговорился и поздравил жителей столицы с 2220 годом, но затем исправил себя и поздравил уже с 2222 годом.

Естественно этот конфуз не остался без внимания и породил массу шуток в сети.

Сам Кличко воспринял свой ляп с иронией и показал постер с пожеланиями на "новый 2222 год".

Теги:
#Виталий Кличко #Киев #КГГА #Александр Попов
Украинцам обещают стабильные цены на жилье, пока
Недвижимость
Покупать сейчас или подождать марта – что происходит на рынке новостроек в Киеве
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинцам обещают стабильные цены на жилье, пока
Покупать сейчас или подождать марта – что происходит на рынке новостроек в Киеве
Дата публикации
Категория
Сергей Кузьминых
"Слугу народа" объявили в розыск по делу о взятке: подробности
Дата публикации
Категория
Взрыв случившийся на 2-м этаже зацепил квартиры до 4-го
Пострадали десятки квартир, людей кормит полевая кухня – что происходит на месте взрыва в Кропивницком (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Теплые куртки еще пригодятся
Украину ждут сильные морозы и весеннее тепло: синоптики назвали даты
Дата публикации
Категория
Ударный средневысотный БПЛА Bayraktar
Украина решила строить завод "Байрактаров", а Турция мягко "послала" Россию