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Ексглава Києва Попов оконфузився з датою — виправляти його взявся Кличко

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Олександр Попов Новина оновлена 03 лютого 2022, 15:47
Олександр Попов

Київський градоначальник зазначив, що якось теж так обмовився і тепер йому це все згадують.

Колишній голова КМДА, а нині депутат столичної Міськради Олександр Попов обмовився у своїй промові та заявив, що працює в органах місцевого самоврядування майже сто років.

Кадри його виступу розлетілися мережею.

"Я у місцевому самоврядуванні з 1924 року", — заявив Попов.

На обмовку звернув увагу мер Києва Віталій Кличко, після чого депутат поправив себе та уточнив, що працює там із 1994 року.

Кличко ж зазначив, що якось теж наплутав дату і тепер усе це згадують.

"Я теж хочу прославитися", — додав Попов і розсміявся.

На його слова відреагував журналіст Юрій Смирнов.

"Я знав, що ексглава КМДА часів Януковича Попов давно у політиці, але не настільки ж", — зазначив він.

Епізод, про який говорив Кличко, стався 27 грудня під час його привітання з Новим Роком. Тоді мер Києва обмовився та привітав мешканців столиці з 2220 роком, але потім виправив себе та привітав уже з 2222 роком.

Природно цей конфуз не залишився поза увагою і породив масу жартів у мережі.

Сам Кличко сприйняв свій ляп з іронією та показав постер із побажаннями на "новий 2222 рік".

Теги:
#Віталій Кличко #Київ #КМДА #Олександр Попов
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