"Путин убийца", "Прочь из Крыма и Донбасса": в Киеве прошел Марш единства (фото, видео)

Участники акции заявили, что украинцы не станут принимать ультиматумов Кремля.

В Киеве в субботу, 12 февраля, около тысячи человек вышли на улицы в рамках акции Марш единства, который стартовал в парке им. Тараса Шевченко около 14:00.

На месте находится корреспондент "Телеграфа".

Участники акции принесли с собой флаги Украины и другую символику. Среди лозунгов были слышны традиционные для подобных мероприятий "Путин убийца", "Убирайтесь из Крыма и Донбасса", "Украинцы будут сопротивляться", "Одна-единственная соборная Украина" и другие.

Не обошлось и без традиционного "Путин х**ло".

По заявлениям организаторов демонстрации, цель акции заключается в том, чтобы показать, что украинцы не боятся угроз Кремля, не принимают его ультиматумов и будут оказывать сопротивление вне зависимости от того, какое решение будет принято властями.

Марш единства в Киеве

Они также отметили, что Украина не пошла на уступки Москве во время переговоров в "нормандском формате", а потому акция носит не протестный, а мобилизационный характер.

Как известно в последнее время в мире растут опасения по поводу начала открытого военного вторжения российской армии, что связано с наращиванием численности военного контингента на границе с Украиной. Вместе с тем эксперты убеждены, что Москва сейчас не сможет начать полномасштабное вторжение.