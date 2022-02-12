"Путін - убивця": у Києві тисячі людей вимагали від Росії забратися з Криму та Донбасу (фоторепортаж)
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Учасники акції заявили, що українці не прийматимуть ультиматумів Кремля.
У Києві у суботу, 12 лютого, близько тисячі людей вийшли на вулиці у рамках акції Марш єдності, що стартував у парку ім. Тараса Шевченка близько 14:00.
На місці знаходився кореспондент "Телеграфа".
Учасники акції принесли із собою прапори України та іншу символіку. Серед гасел було чути традиційні для подібних заходів "Путін убивця", "Забирайтеся з Криму та Донбасу", "Українці чинитимуть опір", "Одна-єдина соборна Україна" та інші.
Не обійшлося і без традиційного "Путін х**ло".
За заявами організаторів демонстрації, мета акції полягає в тому, щоб показати, що українці не бояться погроз Кремля, не приймають його ультиматумів і чинитимуть опір незалежно від того, яке рішення буде ухвалено владою.
Вони також зазначили, що Україна не пішла на поступки Москві під час переговорів у "нормандському форматі", а тому акція має не протестний, а мобілізаційний характер.
Як відомо, останнім часом у світі зростають побоювання з приводу початку відкритого військового вторгнення російської армії, що пов’язано з нарощуванням чисельності військового контингенту на кордоні з Україною. Водночас експерти переконані, що Москва зараз не зможе розпочати повномасштабне вторгнення.
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