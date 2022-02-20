Укр

В центре Киева группа неизвестных устроила странную "потасовку": подробности (видео)

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Верховная Рада Новость обновлена 20 февраля 2022, 16:56
Верховная Рада

Событие произошло в Мариинском парке

В Мариинском паре возле здания Верховной Рады группа неизвестных людей устроила нечто похожее на инсценировкау массовых беспорядков.

Видео опубликовал в Facebook блоггер и политический деятель Антон Швец.

Швец рассказал, что группа неизвестных людей гуляла по парку и общалась между собой. Далее компания поделилась на две группы и устроила что-то похожее на показательную потасовку. После этого все вместе собрались и разошлись.

"То есть тупо организованная провокация. Дальше на Арсенальную пошли деньги получать. Кто-то создает картинку для российского телевидения. Посмотрим, кто будет разгонять", — пишет блогер.

Швец также отметил, что у одного из участников был баннер "Герои не умирают". Позже блоггер добавил, что эта группа людей стоит у станции метро "Арсенальная". Рядом стоит полиция и никаких мер не принимает.

В полиции пока не ответили на запрос по поводу этого события в центре Киева.

Напомним, в районном совете Кривого Рога произошла потасовка.

Также массовая драка произошла в одном из ночных клубов Харькова.

Теги:
#Драка #Верховна Рада #Київ
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