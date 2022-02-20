У центрі Києва група невідомих влаштувала дивну "бійку": подробиці (відео)

Подія сталася у Маріїнському парку

У Маріїнському пару біля будівлі Верховної Ради група невідомих людей влаштувала щось схоже на інсценування масових заворушень.

Відео опублікував у Facebook блогер та політичний діяч Антон Швець.

Швець розповів, що група невідомих людей гуляла парком та спілкувалася між собою. Далі компанія поділилась на дві групи та влаштували щось схоже на показову бійку. Після цього всі разом зібралися та розійшлись.

"Тобто тупо організована провокація. Далі до Арсенальної пішли гроші отримувати. Хтось створює картинку для російського телебачення. Подивимося, хто буде розганяти", — пише блогер.

Швець також зазначив, що в одного з учасників був банер "Герої не вмирають". Пізніше блогер додав, що ця група людей стоїть біля станції метро "Арсенальна". Поряд стоїть поліція та жодних заходів не вживає.

У поліції наразі не відповіли на запит щодо цієї події в центрі Києва.

Нагадаємо, у районній раді Кривого Рогу сталася бійка.

Також масова бійка сталася в одному з нічних клубів Харкова.