Укр

В МВД призвали киевлян не выезжать из города

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Антон Геращенко призвал украинцев сохранять спокойствие Новость обновлена 24 февраля 2022, 10:04
Антон Геращенко призвал украинцев сохранять спокойствие

По словам геращенко, вероятность погибнуть в ДТП гораздо выше, чем от российского вторжения.

Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко дал советы киевлянам относительно того, как себя вести во время военного вторжения России в Украину.

Соответсвующее обращение Геращенко опубликовал на своей странице в Фейсбук.

Советник главы МВД призвал киевлян не пытаться покинуть город сейчас, так как на выездах из Киева огромные пробки. Кроме того, по его словам, вероятность погибнуть в ДТП гораздо выше, чем от российского вторжения.

"После вторжения, многие жители Киева хотят выехать, чтоб обезопасить свои семьи. На выездах из Киева огромные пробки. Я бы не рекомендовал Вам ехать прямо сейчас. Вы просто потратите много часов стоя в пробках и нервничая. Пожалуйста, соблюдайтесь правила Дорожного Движения. Так как вероятность погибнуть на дороге в много раз больше чем от российского вторжения. Если Вы, Водитель, попали в ДТП без жертв и травм, пожалуйста обменяйтесь телефонами с другим водителем и не загораживайте дорогу тем кто хочет проехать. Патрульная полиция не будет выехать на выезды по оформлению ДТП без Потерпевших. Просим относиться к этому с пониманием. У полиции сейчас более важные дела, обеспечивать порядок на улицах городов", — написал Геращенко.

Отметим, что Киев действительно сейчас "покраснел" от пробок.

Киев сковали пробки
Киев сковали пробки

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#Украина #Россия #Война
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