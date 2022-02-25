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Киев готовится к ночной обороне: ситуация в столице (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Киевлянам советуют быть бдительными Новость обновлена 25 февраля 2022, 21:55
Киевлянам советуют быть бдительными

Российские оккупанты двигаются в сторону Киева

Украинская столица поддается атакам российских оккупантов — будущая ночь станет сложной. Особенно под утро — отмечает городской голова Виталий Кличко. В городе уже слышны взрывы в разных районах.

В своем обращении к горожанам он рассказал, что в столице обезвреживают диверсантов, а российские войска подошли вплотную к Киеву.

На страже столицы — украинские защитники. На мостах Киева дежурят техника и военные ВСУ, возле стратегических объектов поставят блокпосты.

Для защиты города укомплектована 112 бригада терробороны и могут создать еще подразделения.

Российские диверсанты идут на все, чтобы проникнуть в столицу. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в одну из киевских пожарных частей пришли мужчины в форме военных ВСУ, с автоматами, "липовыми" документами и … колбасой. Они попросили у спасателей сменную одежду, а лучше не просто гражданскую, а пожарную спецовку.

Кадр задержания
Кадр задержания

Спасателям удалось обмануть их бдительность и вызвать полицию. Они оказались не теми, за кого себя выдавали.

Ранее "Телеграф" писал о взорванных мостах на подъездах к Киеву и боях в Гостомельском аэропорту.

Теги:
#Украина #Киев #Россия #Война
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