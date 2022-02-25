Киев подвергся новому ракетному удару русских

Россия обстреливает столицу Украины

Киев подвергается ракетным ударам. Взрывы слышны во многих районах города.

Об этом сообщают источники "Телеграфа".

Так взрывы были слышны в Центре, в Голосеевском районе, на Подоле, на Дорогожичах и Троещине.

Также сообщалось о том, что параллельно с этим обстрелу подвергся Миргород, что в Полтавской области.

Кроме того, перед этим городской глава Виталий Кличко дал информацию о том, что взрывы были слышны возле ТЭЦ-6 на Левом береге.

Как сообщалось ранее, Россия начала полномасштабное военное вторжение ранним утром 24 февраля, после чего в Украине было введено военное положение.

В пятницу, 25 февраля, противник начал масштабную наступательную операцию на столицу, после чего в город вошли бойцы Вооруженных сил Украины.

Кличко после этого обратился к горожанам и призвал их без особой надобности не покидать свои дома, поскольку Киев вступил в фазу обороны.

До этого в город смогла прорваться группа диверсантов, которой удалось захватить украинскую технику, однако вскоре она попала в засаду и была уничтожена.