Россия нанесла авиационный удар по Броварам: есть раненые

По предварительной информации, пострадало минимум 6 человек

Несколько минут назад, около 19:00 28 февраля, на окраине Броваров в Киевской области случился новый авианалет.

По словам мэра города Игоря Сапожко, есть раненые. Но момент выхода новости известно, что пострадало минимум 6 человек.

Все жители Броваров должны сейчас оставаться в укрытиях!

Напомним, в Киеве прогремели два очень мощных взрыва. Удар был нанесен баллистической ракетой "Искандер". Точное место и жертвы на момент выхода новости устанавливаются. Известно, что россияне запускают баллистические ракеты после переговоров на Припяти.

Отметим, что Бровары обстреливают уже не впервые. 24 февраля — в день начала войны — Россия атаковала город двумя крылатыми ракетами.

Ранее мы писали, что в Сумской области недалеко от города Ахтырка российские военные открыли огонь по легковому автомобилю, в котором ехали мирные люди. Машину оккупанты забрали себе.

Напомним, около 5:00 утра 24 февраля по киевскому времени Владимир Путин в новом обращении объявил о проведении "специальной военной операции" в Украине. Одновременно РФ начала обстрел украинских городов.