Укр

Прорыв теплосети и раненые гражданские: последствия удара ракеты оккупантов по вокзалу Киева

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Ракета оккупантов взорвалась в районе Южного вокзала Киева Новость обновлена 03 марта 2022, 02:05
Ракета оккупантов взорвалась в районе Южного вокзала Киева

Осколочные ранения получил мирный житель.

Россияне на седьмой день войны против Украины в очередной раз запустили ракету по объекту гражданской инфраструктуры – под обстрел попал Южный железнодорожный вокзал в Киеве. Не обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Как сообщила Национальная полиция Украины, после взрыва на вокзале Киева ранение получил мужчина.

Пострадавшего с осколочным ранением ноги госпитализировали.

Кроме этого, в районе взрыва были повреждены теплосеть, здание отдела полиции, находившиеся рядом торговые заведения.

А "Укрзализныця" сообщала, что на момент авиаудара по району, где в Киеве находится вокзал, там находились тысячи украинских женщин и детей, ожидавших эвакуационных поездов.

В настоящее время на месте взрыва работают специалисты. Проводятся все необходимые восстановительные работы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 2 марта российские войска нанесли новый мощный авиаудар по центру Харькова. От обстрелов сильно пострадало здание социологического факультета ХНУ им. Каразина. Кроме того, снаряды попадали в частные жилые дома и вызвали пожар. Одна из ракет попала в здание городского совета Харькова.

Теги:
#Украина #Киев #Россия #Война #Южный вокзал
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