Прорыв теплосети и раненые гражданские: последствия удара ракеты оккупантов по вокзалу Киева
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Осколочные ранения получил мирный житель.
Россияне на седьмой день войны против Украины в очередной раз запустили ракету по объекту гражданской инфраструктуры – под обстрел попал Южный железнодорожный вокзал в Киеве. Не обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Как сообщила Национальная полиция Украины, после взрыва на вокзале Киева ранение получил мужчина.
Пострадавшего с осколочным ранением ноги госпитализировали.
Кроме этого, в районе взрыва были повреждены теплосеть, здание отдела полиции, находившиеся рядом торговые заведения.
А "Укрзализныця" сообщала, что на момент авиаудара по району, где в Киеве находится вокзал, там находились тысячи украинских женщин и детей, ожидавших эвакуационных поездов.
В настоящее время на месте взрыва работают специалисты. Проводятся все необходимые восстановительные работы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 2 марта российские войска нанесли новый мощный авиаудар по центру Харькова. От обстрелов сильно пострадало здание социологического факультета ХНУ им. Каразина. Кроме того, снаряды попадали в частные жилые дома и вызвали пожар. Одна из ракет попала в здание городского совета Харькова.
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