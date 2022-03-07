Укр

Оккупанты продолжают нести потери: над Киевом сбили два российских самолета

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Россияне потеряли еще два самолета в небе над Киевом Новость обновлена 07 марта 2022, 21:47
Россияне потеряли еще два самолета в небе над Киевом

Еще два самолета оккупантов больше не будут терроризировать мирных жителей нашей страны.

Украинские ПВО сбили над Киевом два российских самолета за 40 минут.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он отметил, что первый из них был уничтожен над Киевом в 20:30. Второй же после встречи с украинскими ПВО потерпел крушение где-то в пригороде.

О судьбе пилотов пока ничего неизвестно. Также не сообщается о моделях самолетов, которые были уничтожены близ столицы Украины.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 7 марта россия потеряла в Украине 46 самолетов и 68 вертолетов. Кроме того, впечатляют также потери оккупантов в живой силе — более 11 тысяч человек.

Несмотря на это, на некоторых направлениях противник все еще пытается продолжать наступление, а согласно данным ВСУ, российское командование планирует увеличить число авианалетов на крупные города и промышленную инфраструктуру.

Более детально обо всем, что происходит в Украине на 12-й день вторжения оккупантов читайте в материале "Телеграфа": "Война — день 12: новые переговоры, тяжелые бои и появление городов-героев".

Теги:
#Украина #Россия
Россияне потеряли еще два самолета в небе над Киевом
Киев
Оккупанты продолжают нести потери: над Киевом сбили два российских самолета
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