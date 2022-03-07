Оккупанты продолжают нести потери: над Киевом сбили два российских самолета

Еще два самолета оккупантов больше не будут терроризировать мирных жителей нашей страны.

Украинские ПВО сбили над Киевом два российских самолета за 40 минут.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он отметил, что первый из них был уничтожен над Киевом в 20:30. Второй же после встречи с украинскими ПВО потерпел крушение где-то в пригороде.

О судьбе пилотов пока ничего неизвестно. Также не сообщается о моделях самолетов, которые были уничтожены близ столицы Украины.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 7 марта россия потеряла в Украине 46 самолетов и 68 вертолетов. Кроме того, впечатляют также потери оккупантов в живой силе — более 11 тысяч человек.

Несмотря на это, на некоторых направлениях противник все еще пытается продолжать наступление, а согласно данным ВСУ, российское командование планирует увеличить число авианалетов на крупные города и промышленную инфраструктуру.

Более детально обо всем, что происходит в Украине на 12-й день вторжения оккупантов читайте в материале "Телеграфа": "Война — день 12: новые переговоры, тяжелые бои и появление городов-героев".