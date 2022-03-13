Американский генерал в отставке разобрал ход боев под Киевом (карта)

Основные бои вокруг Киева проходят в Буче, Ирпене, Гостомеле

Генерал армии США в отставке, военный аналитик по вопросам национальной безопасности и военному делу Марк Хертинг проанализировал карту военных действий, точащихся вблизи украинской столицы Киева. Как передает "Телеграф", об этом эксперт сообщает на своей странице в Twitter.

Так, карту боев около Киева опубликовал журналист Илья Пономаренко в Twitter. По словам экс-генерала Хертлинга, при изучении данной карты нужно учитывать несколько моментов.

Так, эксперт отмечает, что территория боев вокруг Киева составляет 30 миль (около 48 км), через город проходит крупная река, а в черте города проживает около 3 млн человек. Три стрелки слева – "оси наступления", говорят о том, что 30 тыс. российских войск не могут продвинуться в течение 96 часов. Тогда как стрелка справа свидетельствует о том, что около 15 тыс. российских военных были разгромлены в Сумах и Чернигове.

Кроме того, Хертлинг утверждает, что все логистические колонны несли и продолжают нести значительные потери, атака идет с преимуществом 3:1, а основной упор делается на осаде.

Карта боев под Киевом. Фото: Twitter/IAPonomarenko

Также военный пишет, что нужно учесть холодную погоду.

"Российские войска голодные и промокшие, 17 дней находились в бою на территории Украины и несколько месяцев до этого в Беларуси. Украина обороняет свою столицу. Тогда как войска россии не знают, зачем они там", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что захватчики усилили атаки по направлениям вблизи Херсона и Чернигова, а также в Харьковской и Донецкой областях. А вот у столицы наоборот удалось отрезать одну из веток наступления с северной стороны Киева, о чем свидетельствуют свежие карты.